Recarpetean bulevar Oceanía y calles del sector en Saltillo

Trabajos de recarpeteo arrancaron en el bulevar Oceanía y varias calles del fraccionamiento Oceanía Bulevares, en Saltillo, como parte de un proyecto de rehabilitación vial impulsado con apoyo del Gobierno del Estado. De acuerdo con el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, en la obra se invertirán poco más de 5 millones de pesos. El proyecto incluye todo el bulevar Oceanía, entre las calles Ceylán y Martinica; la calle Martinica, entre bulevar Oceanía y Luzón; y Luzón, entre Martinica y el bulevar José María Rodríguez.

Además del recarpeteo, el alcalde Javier Díaz anunció la ampliación del Centro Comunitario Oceanía, que también contará con un espacio DIF para atención médica y psicológica. Durante el acto, el edil señaló que este tipo de acciones forman parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para concretar obras sociales en distintos sectores de la ciudad. La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, destacó el trabajo del alcalde en distintos puntos de Saltillo, así como la labor social que realiza Luly López Naranjo al frente del DIF municipal. “Así como ahora está aquí en Oceanía, el alcalde Javier Díaz está en todos los sectores de la ciudad con un gobierno cercano a la gente, atendiendo sus peticiones y dando resultados”, comentó la legisladora.

En representación de habitantes de Oceanía Bulevares y sectores aledaños, Sonia Herrera agradeció el inicio de la obra. “Ya les hacía falta una manita a estas calles, por eso le agradecemos de corazón que nos visite y que de una vez traiga la maquinaria para esta obra que va a mejorar nuestro entorno, nuestro ánimo y movilidad”, dijo.

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