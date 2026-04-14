Realizan jornada de esterilización en Biblioparque Norte de Saltillo, con más de 50 esterilizaciones

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Realizan jornada de esterilización en Biblioparque Norte de Saltillo, con más de 50 esterilizaciones
    En la jornada brindaron servicios de vacunación, desparasitación y baños antigarrapatas.

La campaña se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno de Coahuila y asociaciones civiles

Para promover el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la salud pública, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó una Campaña de Esterilización de Seres Sintientes en las instalaciones del Biblioparque Norte.

La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno de Coahuila y organizaciones civiles como Dignidad Animal A.C., logrando la atención de más de 50 animales de compañía mediante procedimientos de esterilización. Además, se ofrecieron servicios complementarios como vacunación y baños antigarrapatas, con el propósito de prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a la población.

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El alcalde Javier Díaz González destacó que este tipo de acciones son fundamentales para el control de la población animal, así como para prevenir el abandono y mejorar la calidad de vida de los seres sintientes en el municipio.

“Con estas acciones promovemos una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres sintientes, al tiempo que contribuimos a mantener entornos más saludables para la comunidad e impulsamos su adopción entre las familias saltillenses”, expresó.

$!Llevan a cabo más de 50 procedimientos de esterilización en animales de compañía.
Llevan a cabo más de 50 procedimientos de esterilización en animales de compañía.

La campaña registró una favorable respuesta por parte de la ciudadanía, cuyos integrantes acudieron con sus mascotas para aprovechar los servicios gratuitos de vacunación y desparasitación, así como la esterilización a bajo costo, lo que refleja un creciente interés por el bienestar animal.

Por su parte, el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que este programa continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad. Adelantó que una nueva jornada se llevará a cabo este domingo en la Ruta Recreativa, donde se contará con quirófanos móviles y personal especializado para brindar servicios veterinarios.

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El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar este tipo de iniciativas en diversos sectores de Saltillo, acercando servicios de salud animal a la población y fortaleciendo la conciencia sobre el cuidado integral de las mascotas.

Finalmente, autoridades reiteraron que las personas interesadas en esterilizar, vacunar o desparasitar a sus animales de compañía pueden acudir a las próximas jornadas en colonias de la ciudad, así como al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la carretera Saltillo-Torreón, o al Parque Urdiñola.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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