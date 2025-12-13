Lleva CJM juguetes y alegría a niñas y niños del Centro Infantil de Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades propias de la temporada decembrina, personal del Departamento de Peritos adscrito al Centro de Justicia Municipal (CJM) llevó a cabo una visita al Centro de Atención Infantil de Torreón, donde se realizó la entrega de juguetes y una convivencia dirigida a niñas y niños que reciben atención en dicho espacio.

La actividad se desarrolló como parte de una jornada de acercamiento comunitario, durante la cual el personal pericial compartió tiempo con las y los menores, participó en dinámicas recreativas y presenció un espectáculo con temática navideña. El objetivo fue generar un momento de esparcimiento para las infancias, además de ofrecer un ambiente distinto al de su rutina diaria.

De acuerdo con la información proporcionada, la convivencia estuvo dirigida a niñas y niños con diversas necesidades de aprendizaje, quienes forman parte de los programas que se atienden en el Centro de Atención Infantil. Durante la visita, se priorizó el contacto directo con los menores, así como la entrega de juguetes como un gesto simbólico propio de estas fechas.