Lleva CJM juguetes y alegría a niñas y niños del Centro Infantil de Torreón

Torreón
/ 13 diciembre 2025
    Lleva CJM juguetes y alegría a niñas y niños del Centro Infantil de Torreón
    Las y los menores recibieron juguetes como parte de una actividad recreativa realizada en las instalaciones del centro. FOTO: CORTESÍA

La actividad formó parte de una jornada decembrina en la que personal pericial realizó dinámicas recreativas y entregó obsequios a menores con necesidades de aprendizaje

TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades propias de la temporada decembrina, personal del Departamento de Peritos adscrito al Centro de Justicia Municipal (CJM) llevó a cabo una visita al Centro de Atención Infantil de Torreón, donde se realizó la entrega de juguetes y una convivencia dirigida a niñas y niños que reciben atención en dicho espacio.

La actividad se desarrolló como parte de una jornada de acercamiento comunitario, durante la cual el personal pericial compartió tiempo con las y los menores, participó en dinámicas recreativas y presenció un espectáculo con temática navideña. El objetivo fue generar un momento de esparcimiento para las infancias, además de ofrecer un ambiente distinto al de su rutina diaria.

De acuerdo con la información proporcionada, la convivencia estuvo dirigida a niñas y niños con diversas necesidades de aprendizaje, quienes forman parte de los programas que se atienden en el Centro de Atención Infantil. Durante la visita, se priorizó el contacto directo con los menores, así como la entrega de juguetes como un gesto simbólico propio de estas fechas.

$!La actividad estuvo dirigida a niñas y niños con diversas necesidades de aprendizaje.
La actividad estuvo dirigida a niñas y niños con diversas necesidades de aprendizaje. FOTO: CORTESÍA

La directora general del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero, señaló que este tipo de acciones se realizan de manera periódica y forman parte de una dinámica institucional que busca mantener presencia en espacios comunitarios vinculados a la atención de la niñez. Indicó que el acercamiento con sectores considerados prioritarios permite reforzar vínculos y visibilizar la importancia del trabajo que se realiza en estos centros.

Durante la jornada, también se reconoció la labor del personal del Centro de Atención Infantil, quienes diariamente atienden a menores que requieren acompañamiento especializado, seguimiento educativo y apoyo integral. La apertura del espacio permitió que la actividad se desarrollara sin contratiempos y en un entorno controlado.

El evento se suma a otras acciones de carácter social que distintas áreas municipales realizan durante el cierre del año, enfocadas en población infantil y en sectores que requieren atención específica. En este caso, la convivencia tuvo un enfoque recreativo y de acompañamiento, sin que se reportaran incidencias.

Finalmente, se informó que el Centro de Justicia Municipal mantiene disposición para colaborar con centros educativos, organizaciones civiles y espacios comunitarios que trabajan en favor del desarrollo de niñas y niños, particularmente aquellos que enfrentan condiciones que demandan atención especializada. La visita concluyó con la entrega de juguetes y el cierre de las actividades programadas para la jornada.

Temas


Festividades
Navidad

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

