Lleva CJM juguetes y alegría a niñas y niños del Centro Infantil de Torreón

La actividad formó parte de una jornada decembrina en la que personal pericial realizó dinámicas recreativas y entregó obsequios a menores con necesidades de aprendizaje
TORREÓN, COAH.- En el marco de las actividades propias de la temporada decembrina, personal del Departamento de Peritos adscrito al Centro de Justicia Municipal (CJM) llevó a cabo una visita al Centro de Atención Infantil de Torreón, donde se realizó la entrega de juguetes y una convivencia dirigida a niñas y niños que reciben atención en dicho espacio.
La actividad se desarrolló como parte de una jornada de acercamiento comunitario, durante la cual el personal pericial compartió tiempo con las y los menores, participó en dinámicas recreativas y presenció un espectáculo con temática navideña. El objetivo fue generar un momento de esparcimiento para las infancias, además de ofrecer un ambiente distinto al de su rutina diaria.
De acuerdo con la información proporcionada, la convivencia estuvo dirigida a niñas y niños con diversas necesidades de aprendizaje, quienes forman parte de los programas que se atienden en el Centro de Atención Infantil. Durante la visita, se priorizó el contacto directo con los menores, así como la entrega de juguetes como un gesto simbólico propio de estas fechas.
La directora general del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero, señaló que este tipo de acciones se realizan de manera periódica y forman parte de una dinámica institucional que busca mantener presencia en espacios comunitarios vinculados a la atención de la niñez. Indicó que el acercamiento con sectores considerados prioritarios permite reforzar vínculos y visibilizar la importancia del trabajo que se realiza en estos centros.
Durante la jornada, también se reconoció la labor del personal del Centro de Atención Infantil, quienes diariamente atienden a menores que requieren acompañamiento especializado, seguimiento educativo y apoyo integral. La apertura del espacio permitió que la actividad se desarrollara sin contratiempos y en un entorno controlado.
El evento se suma a otras acciones de carácter social que distintas áreas municipales realizan durante el cierre del año, enfocadas en población infantil y en sectores que requieren atención específica. En este caso, la convivencia tuvo un enfoque recreativo y de acompañamiento, sin que se reportaran incidencias.
Finalmente, se informó que el Centro de Justicia Municipal mantiene disposición para colaborar con centros educativos, organizaciones civiles y espacios comunitarios que trabajan en favor del desarrollo de niñas y niños, particularmente aquellos que enfrentan condiciones que demandan atención especializada. La visita concluyó con la entrega de juguetes y el cierre de las actividades programadas para la jornada.