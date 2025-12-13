El Rancho de Peña: el territorio que dio origen al Saltillo moderno

En la geografía emocional y urbana de la ciudad existen dos Saltillos: el del sur, cuna histórica de la fundación con viejas casonas en calles estrechas y serpenteantes, y el del norte, hoy convertido en una zona de colonias residenciales, bulevares amplios, centros y plazas comerciales. Sin embargo, bajo las calles y fraccionamientos del Saltillo moderno se oculta la historia de una antigua propiedad: el Rancho de Peña, uno de los latifundios familiares más significativos de la región. TE PUEDE INTERESAR: Ruta fotográfica invita a recorrer fachadas históricas de Torreón

Este relato surgió tras una agradable conversación que se prolongó por varias horas. La anfitriona fue Ana María del Refugio González Rodríguez, descendiente directa de la familia De la Peña y autora del estudio genealógico De la Peña: Nuestras Raíces. El trabajo fue realizado junto a Praxedis Francke Ramírez, con la colaboración de la profesora Mercedes de la Peña Ayala, la investigación de la profesora Socorro Peña Vda. de Dávila y la digitalización de fotografías y documentos a cargo del Ing. Alfonso de Jesús González González.

Ana María nos recibió en su hogar, donde amablemente sacó fotografías, papeles, álbumes y recortes de periódicos para mostrarnos la historia enorme de la familia De la Peña y el rancho que dio origen al Saltillo moderno. La historia del Rancho de Peña comienza mucho antes de su fundación formal, con las raíces de una familia que llegó al norte de la Nueva España buscando oportunidades. El libro de genealogía menciona cientos, me atrevo a decir, miles, de parientes, donde destacan personajes como Beatriz de las Ruelas Navarro, esposa del comerciante Santos Rojo, uno de los fundadores de Saltillo. De igual forma, traza los orígenes y la evolución del Rancho de Peña. CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO

A principios del siglo XIX, José Ignacio Pablo de la Peña Fuentes emergió como la figura central de la familia. Con una visión aguda de expansión, Pablo transformó las propiedades dispersas de sus ancestros y consolidó una extensión de tierra que hoy abarca buena parte del norte de la ciudad. Entre 1857 y 1865, José Ignacio Pablo de la Peña protagonizó una campaña impresionante de adquisiciones. Los documentos del Archivo Municipal de Saltillo revelan una estrategia constante: compraba “días de agua” con sus tierras correspondientes. En 1824 compró medio día de agua en la hacienda de Torrecilla por 600 pesos. Para 1835 adquirió una hora de agua en la hacienda de Las Palomas por 100 pesos. En 1847 sumó 16 horas del agua chica de la hacienda de Los Ramones. Cada transacción, cuidadosamente registrada ante notarios, iba asegurando su patrimonio. José Ignacio Pablo de la Peña Fuentes era más que un terrateniente. En 1849 representó a los vecinos de varias haciendas para proteger el agua Navarreña de construcciones ilegales. Su nombre aparecía en poderes, convenios y acuerdos que regulaban la vida productiva de las haciendas del norte y oriente de Saltillo y Arteaga.

EL RANCHO DE PEÑA A mediados de diciembre de 1861, Hilario De la Peña Rodríguez compra a Albino Flores la acción que representa en 15 días de agua de dos vertientes que nacen en el arroyo de la Tórtola y del Charquillo por la cantidad de 50 pesos. Un año después 1862 Hilario recibe de su padre José Ignacio Pablo de la Peña la donación de 6 mil pesos. El 1 de julio de 1865 el acaudalado empresario dedicado a los negocios de textil, Francisco Bernardino de la Peña Valdés vende a sus sobrinos Hilario y Jesús de la Peña el Rancho de Los Dolores por la cantidad de 6 mil pesos, rebautizado después como Rancho de Peña. Ese mismo día, Francisco Bernardino formalizó la venta de dos caballerías de tierra (aproximadamente 170 hectáreas) ubicadas entre las haciendas de Palomas, Cerritos y Ramones, por apenas 100 pesos. Esta cifra irrisoria sugiere que la transacción era más una transferencia familiar que una venta comercial. La operación inmobiliaria permitió asegurar a la familia De la Peña Rodríguez una cantidad de tierra y agua que marcó el futuro desarrollo de la ciudad.

Doce años después en 1877 Hilario de la Peña hereda la extensión del Rancho de Peña a sus hermanos José de los Santos de Jesús, Bruno y María de los Ángeles de la Peña Rodríguez, Santos funge como albacea y otorga un poder a su hijo Praxedis del Refugio De la Peña De Valle para que sostenga la validez de la disposición testamentaria de su finado hermano Hilario. LA ÉPOCA DORADA El Rancho de Peña se convirtió en una propiedad enorme al nororiente de Saltillo. Sus límites eran impresionantes: desde la calle Mexiquito, hoy calle Presidente Cárdenas, hasta más allá de la guardarraya de la hacienda de los Rodríguez, hoy avenida Dr. José Narro Robles. Al poniente iba desde el arroyo de Iriarte hasta el arroyo Charquillo. Para darnos una mejor idea, el espacio abarcaba donde hoy se sitúa el bulevar Vito Alessio Robles en el poniente hasta el lado oriente en el arroyo que baja de sur a norte, poco antes del primer sector de Los Pinos, justo a un costado de la calle Tezcatlipoca. El Rancho de Peña contaba con todo lo necesario para la autosuficiencia: un casco principal, capilla, galera para almacenar trigo, corrales, carpintería, noria para el agua y una planta de luz eléctrica, algo extraordinario para la época. Los sembradíos se extendían hasta lo que hoy es el club San Isidro, produciendo principalmente maíz y trigo. José Ignacio Pablo de la Peña había construido no solo una propiedad, sino un legado. El 19 de diciembre de 1865, días antes de su muerte, otorgó poder a su hijo Hilario para que formulara su testamento, asegurando la continuidad del patrimonio familiar. EL FRACCIONAMIENTO En 1902 comenzó el inevitable proceso de fragmentación de la propiedad. Tras la muerte de su hermano soltero Hilario, Santos de la Peña Rodríguez, hijo de Pablo, heredó gran parte del rancho. Santos contrajo matrimonio en cuatro ocasiones y tuvo numerosos descendientes, lo que provocó que la propiedad se diluyera progresivamente con cada generación.