Recibe Academia de Policía de Saltillo a cuarta generación de la Academia de la Policía

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    Recibe Academia de Policía de Saltillo a cuarta generación de la Academia de la Policía
    La administración municipal mantiene el objetivo de incorporar 100 nuevos elementos de seguridad cada año. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que la profesionalización policial es fundamental para preservar las condiciones de seguridad

El alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida a la cuarta generación de cadetes de la Academia de la Policía Municipal. Durante la ceremonia destacó que la formación y profesionalización de los nuevos elementos constituye un componente fundamental para consolidar una corporación policial de excelencia y preservar las condiciones de seguridad que distinguen a Saltillo a nivel nacional.

El presidente municipal señaló que, como resultado de la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad, Saltillo se mantiene como la capital más segura de México, la ciudad con más de un millón de habitantes más segura del país y la tercera localidad con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, posición que comparte con San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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“Estos resultados son fruto del trabajo diario, de la preparación constante y de la coordinación que mantenemos con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con todas las instituciones de seguridad”, afirmó Díaz González.

El alcalde informó que durante el presente año se ejercerá una inversión de mil 100 millones de pesos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad, mediante acciones relacionadas con equipamiento, tecnología, infraestructura y profesionalización de la Policía Municipal.

Durante el acto protocolario se informó que la cuarta generación de la Academia de la Policía está conformada por 56 cadetes, 28 hombres y 28 mujeres, quienes iniciarán el Curso de Formación Inicial como parte del proceso de preparación requerido para su eventual incorporación a la corporación.

Las primeras tres generaciones de la actual administración municipal suman 146 cadetes, 79 hombres y 67 mujeres. Con la incorporación de la cuarta generación, el proceso de formación alcanza a 202 cadetes, en el marco de la meta establecida para incorporar 100 nuevos elementos cada año a la Policía Municipal.

Como parte de la ceremonia, el alcalde Javier Díaz recibió el guion académico, mientras que elementos de la tercera generación realizaron una demostración de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas durante su proceso de formación.

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Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, reconoció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas a las acciones encaminadas a fortalecer las capacidades de prevención y reacción de las instituciones de seguridad.

“En la Comisaría de Seguridad refrendamos nuestro compromiso para ofrecer un servicio profesional y más cercano a la gente, siguiendo este modelo de seguridad ciudadano”, expresó.

$!Elementos de la tercera generación realizaron una exhibición de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su preparación.
Elementos de la tercera generación realizaron una exhibición de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su preparación. CORTESÍA

En el evento estuvieron presentes el general brigadier de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante interino del 69 Batallón de Infantería; y el capitán primero Jesús Serrano Rivas, representante de la Guardia Nacional en Coahuila.

Asimismo, participaron los regidores Mario Mata Quintero y Eduardo Medrano Aguirre, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la directora de la Academia de la Policía, Diana Estrada Hernández; el director de la Policía y Tránsito Municipal, Simón Pérez Saldaña; y el director del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Garza Hernández.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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