Policías de la UNIF Saltillo reciben terapia psicológica obligatoria cada mes

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    Policías de la UNIF Saltillo reciben terapia psicológica obligatoria cada mes
    La titular de la UNIF, Patricia Moreno, señaló que el personal puede solicitar su cambio de área cuando la carga emocional de los servicios rebasa su capacidad. MANUEL RODRÍGUEZ

Los agentes son evaluados antes de ingresar a la unidad y reciben acompañamiento emocional debido al impacto de atender casos de violencia familiar, suicidios y otras emergencias

Los elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo reciben atención psicológica obligatoria una vez al mes como parte de los protocolos internos de la corporación, debido al impacto emocional que representa atender casos de violencia familiar, intentos de suicidio y otras situaciones de crisis.

Patricia Moreno, titular de la UNIF en Saltillo, explicó que los oficiales deben acudir periódicamente a terapia psicológica para garantizar su estabilidad emocional y cumplir con uno de los requisitos establecidos por la unidad.

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“Ellos toman sus terapias psicológicas una vez al mes, están programados para estar acudiendo. Traen un carnet, y ese carnet se va sellando. Todos tienen que cumplir con ese requisito que se pide en UNIF, que es atenderse de manera psicológica”, indicó la funcionaria.

Antes de integrarse a la corporación, los aspirantes también deben aprobar una evaluación psicológica aplicada por personal especializado, con el fin de determinar si cuentan con el perfil necesario para desempeñar las funciones de la unidad.

“Para poder ingresar a UNIF hay que presentar un examen. Este lo pone la psicóloga de la unidad y ella determina si la persona está apta o no está apta para estar en la unidad”, detalló la entrevistada.

Moreno reconoció que la naturaleza de los servicios puede generar una fuerte carga emocional en los agentes, por lo que la corporación permite solicitar cambios de adscripción cuando consideran que necesitan dejar la unidad.

“Con todo lo que ellos ven es lógico que en un momento puedan estar saturados y ellos puedan pedir su cambio. Con toda tranquilidad se les da su cambio, y se hace otra vez el examen para el que quiera entrar”, señaló.

La titular de la UNIF destacó que el trabajo de los oficiales implica enfrentar situaciones de alto impacto emocional, en las que deben intervenir de manera inmediata para auxiliar tanto a las víctimas como a sus familias.

“No es lo mismo que nosotros veamos a una persona ya cuando se ha suicidado, a que ellos lleguen y descuelguen a las personas o que lo encuentren ya lesionado y tengan que activar protocolos para atender a la familia y darle primeros auxilios psicológicos”, afirmó.

Finalmente, destacó que uno de los principales perfiles que busca la corporación en quienes aspiran a integrarse a la UNIF es la empatía, ya que trabajan de manera directa con personas en situación de vulnerabilidad y requieren brindar una atención sensible.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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