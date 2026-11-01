Recibe directora pliego; Tec Saltillo cita a mesas de diálogo este lunes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Recibe directora pliego; Tec Saltillo cita a mesas de diálogo este lunes
    El movimiento estudiantil cumple seis días consecutivos con el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, en demanda de respuestas institucionales. OMAR SAUCEDO

Ania Guadalupe Sánchez Ruiz selló y firmó las nueve exigencias de Burros Pardos; la Dirección Jurídica del TecNM convocó a los estudiantes para este lunes 2 de noviembre

La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, recibió y selló oficialmente este domingo 1 de noviembre el pliego petitorio del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, mientras que la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) confirmó mediante un oficio la convocatoria a una mesa de diálogo para este lunes, a las 11:00 horas, con la finalidad de atender las exigencias que mantienen por sexto día consecutivo el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza.

La titular del plantel utilizó el sello institucional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar constancia de recibido al documento actualizado y fundamentado, además de colocar su antefirma en cada una de las hojas y su firma al final del escrito, fechado este mismo domingo.

Manifestantes del Tec Saltillo exponen nuevo pliego petitorio; exigen investigación y eventual destitución de la directora

“Por supuesto, es lo que vamos a trabajar en las mesas de diálogo. Entonces, lo voy a sellar con el sello institucional, que es este de aquí, de Secretaría de Educación Pública”, manifestó Sánchez Ruiz ante los representantes estudiantiles.

$!El pliego petitorio fue actualizado y fundamentado; la directora colocó el sello institucional, su antefirma en cada hoja y su firma al final del documento.
El pliego petitorio fue actualizado y fundamentado; la directora colocó el sello institucional, su antefirma en cada hoja y su firma al final del documento. ANTONIO SANTOS

La recepción del documento, cerca de las 17:00 horas, representó un avance formal en el conflicto, luego de seis días de desencuentros entre la dirección del Tecnológico y los integrantes del movimiento, quienes han exigido respuestas escritas y compromisos institucionales para atender sus demandas.

$!La dirección recibió el pliego petitorio por parte de la comunidad estudiantil.
La dirección recibió el pliego petitorio por parte de la comunidad estudiantil. HÉCTOR GARCÍA

Aunque durante el encuentro la directora no precisó fecha ni horario para las negociaciones, la Dirección Jurídica del TecNM emitió una respuesta oficial al pliego recibido vía correo electrónico inicialmente a las 12:03 horas de este domingo.

En el documento, firmado por Antonio Andrés Pérez Méndez, director Jurídico del TecNM, se informa la integración de una comisión de abogados que acudirá al Instituto Tecnológico de Saltillo para sostener mesas de diálogo con los representantes estudiantiles.

Las reuniones fueron programadas para el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, y el martes 3, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Centro de Información del plantel, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza 2400.

La nueva convocatoria adelanta las negociaciones inicialmente previstas para el 5 y 6 de noviembre, como habían solicitado los manifestantes, quienes insistieron en no prolongar el conflicto y concretar una mesa de trabajo desde este lunes.

En el oficio, Pérez Méndez establece que las reuniones tendrán como finalidad escuchar a los representantes estudiantiles y desarrollarse en un marco de respeto y disposición de ambas partes.

$!Durante la jornada el alcalde Javier Díaz dialogó con los estudiantes.
Durante la jornada el alcalde Javier Díaz dialogó con los estudiantes. ANTONIO SANTOS

Durante la recepción del pliego, Sánchez Ruiz se pronunció sobre los hechos de violencia denunciados por una estudiante del movimiento, quien reportó daños materiales en el domicilio de sus familiares durante la madrugada del sábado.

“Sí debo externar, en relación a la situación que se dio ayer (noche del sábado) con una de sus compañeras, que obviamente estoy en contra de cualquier tipo de violencia”, manifestó la directora.

Asimismo, ofreció disculpas y acompañamiento institucional a las personas afectadas para que puedan acudir ante las autoridades correspondientes.

“Reitero el apoyo, el acompañamiento, la asesoría que necesiten cada una de sus compañeras o alguno de ustedes para ir a la Fiscalía o interponer cualquier tipo de denuncia”, expresó.

La directora también reconoció la responsabilidad de las autoridades educativas de escuchar y atender las inconformidades de la comunidad estudiantil.

“Cuando hay una manifestación hay una dolencia que en algún momento no fue escuchada”, señaló, al reconocer que los funcionarios públicos tienen la obligación de escuchar las demandas de la comunidad estudiantil.

Denuncia estudiante del Tec Saltillo ataque contra vivienda de sus familiares

El pliego petitorio contempla nueve apartados, entre ellos investigaciones administrativas contra funcionarios y docentes, una auditoría financiera federal, medidas contra el acoso, garantías de no represalias y la solicitud de investigar a la propia directora.

La recepción oficial del documento y la convocatoria a las mesas representan avances en la interlocución, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre las exigencias estudiantiles ni una fecha confirmada para levantar el bloqueo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
protestas
Plantones

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Rendición de cuentas: Demasiado poder, pocas explicaciones
true

El tercer requisito de la democracia se derrumba

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera

NosotrAs: Ser independiente, exitosa y próspera
Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos. También es conocido como el Día de Todos los Santos.

Día de Muertos 2026: ¿Qué ánimas se recuerdan en la ofrenda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?
El aguacate es utilizado en recetas que experimentan más allá de lo tradicional.

El aguacate: el oro verde que nació en nuestra tierra
El pliego petitorio de las y los estudiantes manifestados insiste en la solución de casos de acoso sexual y mejoramiento de instalaciones educativas.

Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo
Lobos y Lobas UAdeC sumaron resultados positivos en casa y continúan su participación en busca de avanzar en la Conferencia Norte.

Lobos y Lobas UAdeC vencen a IBERO Torreón en la Liga ABE
Román Bravo-Young conquistó la primera medalla de México en un Campeonato Mundial absoluto de lucha, tras finalizar segundo en los 57 kilogramos de estilo libre en Astaná 2026.

Román Bravo-Young hace historia: gana plata para México en el Mundial de Lucha 2026