Recibe directora pliego; Tec Saltillo cita a mesas de diálogo este lunes

La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, recibió y selló oficialmente este domingo 1 de noviembre el pliego petitorio del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, mientras que la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) confirmó mediante un oficio la convocatoria a una mesa de diálogo para este lunes, a las 11:00 horas, con la finalidad de atender las exigencias que mantienen por sexto día consecutivo el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza. La titular del plantel utilizó el sello institucional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar constancia de recibido al documento actualizado y fundamentado, además de colocar su antefirma en cada una de las hojas y su firma al final del escrito, fechado este mismo domingo.

“Por supuesto, es lo que vamos a trabajar en las mesas de diálogo. Entonces, lo voy a sellar con el sello institucional, que es este de aquí, de Secretaría de Educación Pública”, manifestó Sánchez Ruiz ante los representantes estudiantiles.

La recepción del documento, cerca de las 17:00 horas, representó un avance formal en el conflicto, luego de seis días de desencuentros entre la dirección del Tecnológico y los integrantes del movimiento, quienes han exigido respuestas escritas y compromisos institucionales para atender sus demandas.

Aunque durante el encuentro la directora no precisó fecha ni horario para las negociaciones, la Dirección Jurídica del TecNM emitió una respuesta oficial al pliego recibido vía correo electrónico inicialmente a las 12:03 horas de este domingo. En el documento, firmado por Antonio Andrés Pérez Méndez, director Jurídico del TecNM, se informa la integración de una comisión de abogados que acudirá al Instituto Tecnológico de Saltillo para sostener mesas de diálogo con los representantes estudiantiles. Las reuniones fueron programadas para el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, y el martes 3, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Centro de Información del plantel, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza 2400. La nueva convocatoria adelanta las negociaciones inicialmente previstas para el 5 y 6 de noviembre, como habían solicitado los manifestantes, quienes insistieron en no prolongar el conflicto y concretar una mesa de trabajo desde este lunes. En el oficio, Pérez Méndez establece que las reuniones tendrán como finalidad escuchar a los representantes estudiantiles y desarrollarse en un marco de respeto y disposición de ambas partes.

Durante la recepción del pliego, Sánchez Ruiz se pronunció sobre los hechos de violencia denunciados por una estudiante del movimiento, quien reportó daños materiales en el domicilio de sus familiares durante la madrugada del sábado. “Sí debo externar, en relación a la situación que se dio ayer (noche del sábado) con una de sus compañeras, que obviamente estoy en contra de cualquier tipo de violencia”, manifestó la directora. Asimismo, ofreció disculpas y acompañamiento institucional a las personas afectadas para que puedan acudir ante las autoridades correspondientes. “Reitero el apoyo, el acompañamiento, la asesoría que necesiten cada una de sus compañeras o alguno de ustedes para ir a la Fiscalía o interponer cualquier tipo de denuncia”, expresó. La directora también reconoció la responsabilidad de las autoridades educativas de escuchar y atender las inconformidades de la comunidad estudiantil. “Cuando hay una manifestación hay una dolencia que en algún momento no fue escuchada”, señaló, al reconocer que los funcionarios públicos tienen la obligación de escuchar las demandas de la comunidad estudiantil.

El pliego petitorio contempla nueve apartados, entre ellos investigaciones administrativas contra funcionarios y docentes, una auditoría financiera federal, medidas contra el acoso, garantías de no represalias y la solicitud de investigar a la propia directora. La recepción oficial del documento y la convocatoria a las mesas representan avances en la interlocución, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre las exigencias estudiantiles ni una fecha confirmada para levantar el bloqueo.

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