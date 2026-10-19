Saltillo: cae niña de cuatro años desde un segundo piso en Hacienda Narro; abren investigación

Una niña de cuatro años, identificada como Luz Dayana, fue atendida por paramédicos luego de que presuntamente cayera desde un segundo piso hasta el patio de su vivienda, ubicada en la calle El Amparo, en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

Tras recibir el aviso, paramédicos, elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos y brindar atención a la niña.