Recluso de penal de Mesillas fue asesinado de siete puñaladas

Los restos de Fidel Flores Gática, reo que murió apuñalado al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 18, mejor conocido como el penal de Mesillas, aún se encuentran en las instalaciones del Semefo.

La víctima, quien tenía 34 años de edad, era originaria de Acapulco, Guerrero, donde sus familiares aún no se han presentado a reclamar el cuerpo. Se espera que durante las próximas horas de este viernes arriben a la capital de Coahuila para realizar el trámite de identificación, así como el traslado del cuerpo.

TE PUEDE INTERESAR: Por cortarle los dedos a un rival, padre e hijo deben pagar 300 mil pesos, en Saltillo

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado avances sobre la investigación derivada del motín. Durante la mañana de este jueves, personal de la Fiscalía acudió al centro penitenciario federal para realizar una inspección en el área donde se registró el conflicto entre internos.

Se busca recabar medios de prueba, así como recolectar videos que permitan esclarecer el crimen. También será sometido a interrogatorio Daniel Pecina, enfermero del Cefereso, así como los celadores encargados de la vigilancia nocturna. Flores Gática fue trasladado en una ambulancia al Hospital General de Saltillo, ya que presentó heridas punzocortantes.

Por el momento, la Fiscalía General de la República (FGR), subdelegación Saltillo, no ha tomado conocimiento de los hechos. Aún se está a la espera de los resultados de la necropsia de ley que se practicó al cuerpo de la víctima, la cual no había concluido hasta las 20:00 horas.