Por cortarle los dedos a un rival, padre e hijo deben pagar 300 mil pesos, en Saltillo

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    En marzo de 202, padre e hijo, enfurecidos porque alguien dañó la puerta de su casa, atacaron a Eduardo Antonio y éste terminó amputado. FOTO: ARCHIVO

Los atacantes recibieron una condena corta; cuatro años y seis meses de prisión, pero con el beneficio de estar libres al depositar una fianza

Padre e hijo recibieron sentencia tras el juicio del que fueron objeto tras ser acusados de herir con un machete a un hombre al grado de que éste perdió varios dedos de la mano izquierda.

Como parte de la resolución judicial, ambos deberán reparar el daño a la víctima, identificada como Eduardo Antonio N., por un monto total de 300 mil pesos. De esa cantidad, ya entregaron 65 mil pesos en efectivo, mientras que el resto será cubierto mediante pagos parciales.

Los responsables, Luis Gerardo N. y su hijo Gerardo N., enfrentaron proceso penal por lesiones gravísimas con pérdida de funciones y órganos, dentro de la causa 2813/2022.

Los hechos ocurrieron la noche del 20 de marzo de 2022, alrededor de las 22:30 horas, afuera del domicilio de los acusados, ubicado en la calle José María Bocanegra, en la colonia San Isidro de Saltillo. Según la investigación, ellos salieron armados con un machete al percatarse de que presuntamente los involucrados en una riña habían dañado la puerta de su vivienda.

Al encontrarse con Eduardo Antonio, lo atacaron y le causaron heridas severas en la mano izquierda, lo que derivó en la amputación de cuatro dedos. La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica particular en la zona norte de la ciudad.

Ayer, en la Sala Penal Número Nueve, padre e hijo se declararon culpables y recibieron una condena de cuatro años y seis meses de prisión. El juez Alfredo Ibarra les impuso a cada uno una multa de 1,924.40 pesos y obtuvieron el beneficio de seguir libres..

La defensa informó que el 1 de octubre entregaron los primeros 65 mil pesos a la víctima y que el resto será liquidado mediante 23 pagos mensuales de 10 mil pesos y un último abono de 5 mil pesos. Además, deberán presentarse cada dos meses a firmar su control de liberación.

