Recluso del Cefereso pierde la vida apuñalado, en Saltillo

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Autoridades ya investigan el asesinato.

El interno fue trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo, en donde se declaró sin vida

Un interno del Centro Federal de Readaptación Social número 18, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Paredón, perdió la vida la noche de este miércoles tras ser trasladado de emergencia al Hospital General de Saltillo.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre identificado como Fidel Flores Gatica, de 34 años, fue llevado en una ambulancia del propio reclusorio luego de haber sufrido múltiples heridas punzocortantes en el tórax, presuntamente provocadas durante un incidente dentro del penal.

El interno arribó al área de Urgencias del Hospital General alrededor de las 19:40 horas, acompañado por personal médico del Cefereso; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que su fallecimiento fue declarado oficialmente a las 19:45 horas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, así como peritos de la Unidad de Investigación de Homicidios, acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las agresiones dentro del penal; sin embargo, autoridades federales ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

