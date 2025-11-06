Marshawn Kneeland, de Cowboys de Dallas, muere a los 24 años: lo que se sabe sobre su fallecimiento

Fútbol Americano
/ 6 noviembre 2025
    Marshawn Kneeland, de Cowboys de Dallas, muere a los 24 años: lo que se sabe sobre su fallecimiento
    Marshawn Kneeland, uno de los talentos defensivos jóvenes más prometedores del equipo, falleció a los 24 años. FOTO: ESPECIAL

El ala defensiva de los Cowboys perdió la vida en Texas. Autoridades han reportado indicios de suicidio tras una persecución policial, aunque la investigación continúa en curso

Marshawn Kneeland era uno de los proyectos defensivos más prometedores de los Cowboys de Dallas para las siguientes temporadas.

Seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024, proveniente de Western Michigan, el ala defensiva de 24 años había destacado por su explosividad, fortaleza en el uno contra uno y capacidad para presionar al quarterback.

Apenas hace unos días, Kneeland había celebrado el momento más significativo de su joven carrera: un touchdown tras recuperar un despeje bloqueado, lo que generó elogios dentro del vestidor.

Su impacto no solo era deportivo. Kneeland había construido una reputación de resiliencia y trabajo constante, especialmente luego de atravesar la pérdida de su madre antes del Draft, cuyo recuerdo llevaba consigo en un collar con sus cenizas.

DETALLES DEL FALLECIMIENTO Y LA PERSECUCIÓN POLICIAL

De acuerdo con los reportes oficiales del Texas Department of Public Safety, Kneeland estuvo involucrado en una persecución vehicular la noche del miércoles, luego de evadir a las autoridades en la Dallas North Tollway. Su vehículo fue abandonado tras un accidente, lo que derivó en una búsqueda a pie.

Durante ese lapso, las autoridades recibieron reportes de que el jugador había enviado mensajes de despedida a sus familiares y había manifestado intenciones suicidas.

Horas después, Kneeland fue encontrado con una herida de bala autoinfligida. La oficina del médico forense del condado de Collin continúa el proceso para emitir el informe final, por lo que la causa oficial sigue en revisión, aunque los indicios apuntan a un suicidio.

REACCIONES Y EL ENFOQUE EN SALUD MENTAL

Los Cowboys expresaron su “profunda tristeza” al confirmar el fallecimiento. Su representante, Jonathan Perzley, declaró estar “devastado” por la pérdida y subrayó que el jugador “se esforzó en cada paso para llegar a la NFL”.

Compañeros, entrenadores y excolegas han manifestado conmoción y consternación, resaltando la importancia de visibilizar los desafíos emocionales que viven los atletas profesionales, más allá del rendimiento en el campo.

La NFL ha reiterado que brindará apoyo psicológico a jugadores y personal cercano a Kneeland.

Temas


Futbol Americano
Luto
Suicidio

Localizaciones


Dallas

Organizaciones


NFL
Arizona Cardinals
Dallas Cowboys

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

