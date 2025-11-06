Marshawn Kneeland, de Cowboys de Dallas, muere a los 24 años: lo que se sabe sobre su fallecimiento

Marshawn Kneeland era uno de los proyectos defensivos más prometedores de los Cowboys de Dallas para las siguientes temporadas. Seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024, proveniente de Western Michigan, el ala defensiva de 24 años había destacado por su explosividad, fortaleza en el uno contra uno y capacidad para presionar al quarterback. Apenas hace unos días, Kneeland había celebrado el momento más significativo de su joven carrera: un touchdown tras recuperar un despeje bloqueado, lo que generó elogios dentro del vestidor.

Su impacto no solo era deportivo. Kneeland había construido una reputación de resiliencia y trabajo constante, especialmente luego de atravesar la pérdida de su madre antes del Draft, cuyo recuerdo llevaba consigo en un collar con sus cenizas. DETALLES DEL FALLECIMIENTO Y LA PERSECUCIÓN POLICIAL De acuerdo con los reportes oficiales del Texas Department of Public Safety, Kneeland estuvo involucrado en una persecución vehicular la noche del miércoles, luego de evadir a las autoridades en la Dallas North Tollway. Su vehículo fue abandonado tras un accidente, lo que derivó en una búsqueda a pie.

Durante ese lapso, las autoridades recibieron reportes de que el jugador había enviado mensajes de despedida a sus familiares y había manifestado intenciones suicidas. Horas después, Kneeland fue encontrado con una herida de bala autoinfligida. La oficina del médico forense del condado de Collin continúa el proceso para emitir el informe final, por lo que la causa oficial sigue en revisión, aunque los indicios apuntan a un suicidio. REACCIONES Y EL ENFOQUE EN SALUD MENTAL Los Cowboys expresaron su “profunda tristeza” al confirmar el fallecimiento. Su representante, Jonathan Perzley, declaró estar “devastado” por la pérdida y subrayó que el jugador “se esforzó en cada paso para llegar a la NFL”.