Saltillo: entre papel y pixel, el arte como espejo del desabasto

La lluvia no detuvo a nadie. A pesar del aguacero que llegó Saltillo , el espacio de Residencias Corona se llenó de visitantes. Artistas , músicos y curiosos acudieron a la inauguración de la exposición colaborativa entre Likabet y Noé Silva. Un encuentro donde el arte no solo se contempló, sino que también se conversó, se cuestionó y hasta se celebró.

Likabet habló de la importancia de no satanizar, sino de generar una semilla de reflexión. “Cuando no estamos conscientes de una problemática que eventualmente va a afectarnos, entonces no sucede nada”, señaló.