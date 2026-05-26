Reconoce Javier Díaz a policías que rescataron a familia de incendio

Durante la reunión de seguridad de mayo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó reconocimientos a dos elementos del Grupo de Reacción Sureste que rescataron a una familia atrapada en un incendio registrado en la colonia Bellavista. Los oficiales reconocidos fueron Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León, quienes ingresaron a la vivienda para poner a salvo a los habitantes.

“Reconocemos y agradecemos este acto heroico por parte de nuestros elementos del Grupo de Reacción Sureste; son un ejemplo de la cercanía y la proximidad social que caracteriza a la Policía Municipal de Saltillo”, señaló el edil. Durante el encuentro también se entregó un reconocimiento al oficial de Tránsito Municipal, José Ángel Urbina Sánchez, por sus 40 años de servicio, acompañado de su familia.

SEGURIDAD DURANTE COMICIOS Javier Díaz instruyó además reforzar los patrullajes y la presencia policiaca en colonias, plazas públicas y puntos estratégicos de la ciudad, así como mantener acciones de prevención y reacción durante la recta final de las campañas y la jornada electoral del próximo 7 de junio. El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, destacó el trabajo coordinado entre el Estado, el Municipio y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. “En Coahuila seguiremos trabajando de manera coordinada con el Municipio de Saltillo y con todas las corporaciones de seguridad para fortalecer la prevención, la proximidad social y la capacidad de reacción”, afirmó. Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en lo que va del año se ha registrado una reducción en el índice delictivo en Saltillo. A la reunión asistieron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Agencia de Investigación Criminal y diversas corporaciones e instituciones de seguridad y derechos humanos.

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