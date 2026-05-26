Reconoce Javier Díaz a policías que rescataron a familia de incendio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reconoce Javier Díaz a policías que rescataron a familia de incendio
    Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León fueron reconocidos por rescatar a una familia de una vivienda incendiada en la colonia Bellavista. CORTESÍA

Durante la reunión de seguridad, donde se reconoció a los elementos, también se acordó reforzar patrullajes y prevención rumbo a la elección

Durante la reunión de seguridad de mayo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó reconocimientos a dos elementos del Grupo de Reacción Sureste que rescataron a una familia atrapada en un incendio registrado en la colonia Bellavista.

Los oficiales reconocidos fueron Eduardo Daniel Carrillo Cárdenas y Miguel Ángel Pérez León, quienes ingresaron a la vivienda para poner a salvo a los habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-el-alto-choca-contra-un-auto-y-termina-con-fractura-expuesta-en-saltillo-KN20961391

“Reconocemos y agradecemos este acto heroico por parte de nuestros elementos del Grupo de Reacción Sureste; son un ejemplo de la cercanía y la proximidad social que caracteriza a la Policía Municipal de Saltillo”, señaló el edil.

Durante el encuentro también se entregó un reconocimiento al oficial de Tránsito Municipal, José Ángel Urbina Sánchez, por sus 40 años de servicio, acompañado de su familia.

$!El oficial de Tránsito Municipal, José Ángel Urbina Sánchez, recibió un reconocimiento por 40 años de servicio dentro de la corporación.
El oficial de Tránsito Municipal, José Ángel Urbina Sánchez, recibió un reconocimiento por 40 años de servicio dentro de la corporación. CORTESÍA

SEGURIDAD DURANTE COMICIOS

Javier Díaz instruyó además reforzar los patrullajes y la presencia policiaca en colonias, plazas públicas y puntos estratégicos de la ciudad, así como mantener acciones de prevención y reacción durante la recta final de las campañas y la jornada electoral del próximo 7 de junio.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, destacó el trabajo coordinado entre el Estado, el Municipio y las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

“En Coahuila seguiremos trabajando de manera coordinada con el Municipio de Saltillo y con todas las corporaciones de seguridad para fortalecer la prevención, la proximidad social y la capacidad de reacción”, afirmó.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que en lo que va del año se ha registrado una reducción en el índice delictivo en Saltillo.

A la reunión asistieron representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Agencia de Investigación Criminal y diversas corporaciones e instituciones de seguridad y derechos humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
true

Andy: El junior fracasado

true

POLITICÓN: ¿Por qué nadie sanciona a Óscar Nájera y su campaña de excesos?
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento de los hechos luego de que el lesionado ingresara de emergencia a una clínica del IMSS.

Abuelo le dispara a su nieto tras discusión y lo deja grave en Ramos Arizpe

La caída de un poste de energía eléctrica durante la tormenta registrada en la madrugada dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, afectando el suministro de agua en diversos sectores del suroriente de Saltillo.

Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?
Trabajadores de salud desinfectan un mercado en Bunia, República Democrática del Congo, mientras el brote de ébola apenas comienza a organizarse y la ayuda internacional es limitada.

En la ciudad del centro de la crisis del ébola, ‘el virus nos lleva mucha ventaja’
Esta situación, agravada por las sanciones estadounidenses al suministro de petróleo extranjero y el deterioro de la red eléctrica nacional, golpea con dureza a Cuba.

Los cubanos cocinan con carbón y leña para sobrevivir durante la crisis energética