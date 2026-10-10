Reconocen a comerciantes del Centro Histórico de Saltillo

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    Reconocen a comerciantes del Centro Histórico de Saltillo
    Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, fue reconocido con el Galardón Trayectoria y Legado. CORTESÍA

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico celebró su segunda edición con más de 250 asistentes; el alcalde Javier Díaz González encabezó la ceremonia

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. celebró la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo, una ceremonia que reunió a más de 250 asistentes y en la que se reconoció a cuatro comerciantes emblemáticos.

El evento contó con la presencia del alcalde Javier Díaz González, así como de autoridades municipales, representantes de CANACO Saltillo, CANIRAC, Ciudades Hermanas, organismos empresariales, empresarios, comerciantes, invitados especiales y representantes de los medios.

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LOS GALARDONADOS

Los reconocimientos de esta segunda edición fueron para Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria, con el Galardón Post Mortem del Centro Histórico de Saltillo; Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, con el Galardón Perseverancia Emblemática; Fernando Oyervides Rojas, de Tiendas y Blancos Yessica, con el Galardón Honor al Mérito en el Comercio; y Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, con el Galardón Trayectoria y Legado.

$!La entrega del galardón a Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, por su perseverancia emblemática.
La entrega del galardón a Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, por su perseverancia emblemática. CORTESÍA

El presidente de la Asociación, Alan Christian Duarte, destacó la importancia de reconocer a quienes han dedicado gran parte de su vida al comercio y han contribuido al desarrollo económico y social de la ciudad.

“Desde que comenzamos con estos galardones, nuestro principal objetivo ha sido reconocer a esas personas que han dedicado toda su vida al comercio. Detrás de cada negocio hay generaciones de esfuerzo, sacrificios y familias que han contribuido al crecimiento de Saltillo. Reconocer a nuestros comerciantes es también reconocer la historia de nuestra ciudad”, expresó.

$!Fernando Oyervides Rojas, de Tiendas y Blancos Yessica, recibió el Galardón Honor al Mérito en el Comercio.
Fernando Oyervides Rojas, de Tiendas y Blancos Yessica, recibió el Galardón Honor al Mérito en el Comercio. CORTESÍA

La Asociación destacó que estos reconocimientos buscan preservar la memoria comercial de Saltillo y rendir homenaje a quienes, a pesar de las dificultades y los cambios económicos, han mantenido sus negocios abiertos durante generaciones, generando empleos y dando vida al Centro Histórico. Reiteró su compromiso de consolidar estos galardones como una tradición anual para la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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