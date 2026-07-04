Reconocen en Chetumal, Quintana Roo, legado de investigador de la UAAAN por impulsar la apicultura nacional

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Saltillo
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    Reconocen en Chetumal, Quintana Roo, legado de investigador de la UAAAN por impulsar la apicultura nacional
    José Luis Reyes Carrillo fue distinguido durante el XXXII Congreso Internacional de Actualización Apícola por sus aportaciones al desarrollo de la apicultura en México. CORTESÍA

Distinción destaca décadas de aportaciones científicas, formación de especialistas y fortalecimiento del sector productivo

El investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Saltillo, José Luis Reyes Carrillo recibió un reconocimiento por su sobresaliente trayectoria y por las aportaciones que, a lo largo de su carrera, ha realizado al desarrollo de la apicultura en México, particularmente en el estudio de las abejas y la promoción de la polinización como elemento estratégico para la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas.

La distinción fue otorgada durante el XXXII Congreso Internacional de Actualización Apícola, celebrado en Chetumal, Quintana Roo, uno de los encuentros más importantes del país para especialistas, investigadores y productores dedicados a esta actividad.

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El galardón fue entregado por la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, acompañada por el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas (ANMVEA), Sóstenes Rafael Rodríguez Dehaibes, así como por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Carlos Aguilar Osorio.

La ceremonia puso de relieve la amplia contribución académica y científica de Reyes Carrillo, cuyo trabajo ha fortalecido el conocimiento sobre la apicultura mexicana y ha impulsado prácticas orientadas a mejorar la productividad, la sanidad de las colmenas y la preservación de las poblaciones de abejas.

REFERENTE EN LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS

Además de sus aportaciones a la investigación, el reconocimiento destacó su liderazgo en la formación de nuevas generaciones de profesionales vinculados con la medicina veterinaria, la producción apícola y la protección de los polinizadores, consolidándose como uno de los principales referentes del sector en el País.

$!La ceremonia de reconocimiento se realizó en Chetumal, Quintana Roo, con la participación de autoridades estatales y representantes del sector apícola nacional.
La ceremonia de reconocimiento se realizó en Chetumal, Quintana Roo, con la participación de autoridades estatales y representantes del sector apícola nacional. CORTESÍA

Las instituciones organizadoras subrayaron que la trayectoria del investigador ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la apicultura nacional, actividad que desempeña un papel fundamental tanto en la producción de alimentos como en la conservación de la biodiversidad.

Con esta distinción, la comunidad científica y productiva reconoció el legado construido por José Luis Reyes Carrillo, cuya labor continúa siendo un referente para el desarrollo sostenible de la apicultura mexicana y para el impulso de la investigación aplicada en beneficio del campo.

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