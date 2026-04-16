Saltillo: Festival del Patrimonio Cultural 2026 fortalece identidad universitaria en la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, celebró el Tercer Festival del Patrimonio Cultural 2026 en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Este encuentro se consolida como una plataforma de diálogo y análisis que replantea el concepto de patrimonio desde una óptica actual, entendiéndolo como una construcción social dinámica que integra memoria, identidad y prácticas culturales vivas.

CULTURA UNIVERSITARIA COMO EJE DE PERTENENCIA En esta edición, el énfasis se centró en el patrimonio cultural universitario, destacando el papel de la institución como generadora de cultura a través de sus espacios, acervos, arquitectura, expresiones artísticas y tradiciones académicas. Durante la inauguración, el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Heréndira Herrejón Rentería; la directora del recinto, Alejandrina Cedillo, y representantes del ámbito municipal, subrayó la importancia de preservar y proyectar la riqueza cultural de la Universidad.

El rector destacó que reconocer la historia institucional implica asumir un compromiso colectivo para fortalecer la identidad y proyectarla hacia la sociedad, consolidando a la universidad como referente cultural contemporáneo. ESPACIO DE DIÁLOGO, MEMORIA Y CREACIÓN Por su parte, Félix Ibarra Linares señaló que el festival ha evolucionado como un espacio de alto impacto, gracias a la participación activa de especialistas, estudiantes y público en general, consolidándose como un punto de encuentro para el análisis y la difusión cultural.

En tanto, Herrejón Rentería enfatizó que el patrimonio universitario no solo resguarda el pasado, sino que se mantiene vigente en la experiencia cotidiana de la comunidad, alimentado por la creatividad y visión de nuevas generaciones.

La jornada incluyó presentaciones artísticas como la participación de “Los Lobos Norteños”, así como talleres de creación de corridos, gráfica móvil y reproducción de obras clásicas, además de exhibiciones culturales y números escénicos a cargo de agrupaciones universitarias. El programa concluyó con una conferencia sobre el documento fundacional de la universidad, impartida por Machelly Flores Reyna, reforzando el vínculo entre historia, identidad y proyección institucional.

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