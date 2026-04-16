Saltillo: Festival del Patrimonio Cultural 2026 fortalece identidad universitaria en la UAdeC

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Saltillo: Festival del Patrimonio Cultural 2026 fortalece identidad universitaria en la UAdeC
    Autoridades universitarias encabezaron la inauguración del festival en el recinto cultural. CORTESÍA

Encuentro académico y artístico impulsa reflexión colectiva sobre memoria social y legado institucional desde una visión contemporánea

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, celebró el Tercer Festival del Patrimonio Cultural 2026 en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Este encuentro se consolida como una plataforma de diálogo y análisis que replantea el concepto de patrimonio desde una óptica actual, entendiéndolo como una construcción social dinámica que integra memoria, identidad y prácticas culturales vivas.

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CULTURA UNIVERSITARIA COMO EJE DE PERTENENCIA

En esta edición, el énfasis se centró en el patrimonio cultural universitario, destacando el papel de la institución como generadora de cultura a través de sus espacios, acervos, arquitectura, expresiones artísticas y tradiciones académicas.

Durante la inauguración, el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares; la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Heréndira Herrejón Rentería; la directora del recinto, Alejandrina Cedillo, y representantes del ámbito municipal, subrayó la importancia de preservar y proyectar la riqueza cultural de la Universidad.

$!Actividades artísticas y académicas reunieron a la comunidad en torno a la herencia institucional.
Actividades artísticas y académicas reunieron a la comunidad en torno a la herencia institucional. CORTESÍA

El rector destacó que reconocer la historia institucional implica asumir un compromiso colectivo para fortalecer la identidad y proyectarla hacia la sociedad, consolidando a la universidad como referente cultural contemporáneo.

ESPACIO DE DIÁLOGO, MEMORIA Y CREACIÓN

Por su parte, Félix Ibarra Linares señaló que el festival ha evolucionado como un espacio de alto impacto, gracias a la participación activa de especialistas, estudiantes y público en general, consolidándose como un punto de encuentro para el análisis y la difusión cultural.

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En tanto, Herrejón Rentería enfatizó que el patrimonio universitario no solo resguarda el pasado, sino que se mantiene vigente en la experiencia cotidiana de la comunidad, alimentado por la creatividad y visión de nuevas generaciones.

$!Talleres y presentaciones fortalecieron la difusión de expresiones culturales universitarias.
Talleres y presentaciones fortalecieron la difusión de expresiones culturales universitarias. CORTESÍA

La jornada incluyó presentaciones artísticas como la participación de “Los Lobos Norteños”, así como talleres de creación de corridos, gráfica móvil y reproducción de obras clásicas, además de exhibiciones culturales y números escénicos a cargo de agrupaciones universitarias.

El programa concluyó con una conferencia sobre el documento fundacional de la universidad, impartida por Machelly Flores Reyna, reforzando el vínculo entre historia, identidad y proyección institucional.

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