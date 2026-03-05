Recupera Profeco más de 2.2 millones tras fraude en agencia de autos de Saltillo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la recuperación de 2 millones 250 mil 20 pesos a favor de seis ciudadanos en Saltillo. Los afectados habían sido víctimas de un engaño al intentar adquirir vehículos nuevos en la agencia Changan.

A través de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila, se logró una conciliación exitosa. La intervención estatal permitió que la agencia entregara finalmente las unidades por las cuales se habían presentado las quejas formales.

El conflicto se originó cuando los compradores reportaron que, tras realizar sus pagos, la empresa no les entregaba los automóviles. El motivo era la falta de reconocimiento de los depósitos efectuados por los clientes.

Según las investigaciones, los consumidores fueron engañados por un excolaborador de la agencia Changan Saltillo. Este individuo los convenció de depositar los recursos directamente en su cuenta personal y no en la de la empresa.

“Es importante que las y los consumidores se aseguren de que las transferencias o pagos se hagan únicamente a la razón social del proveedor”, advirtió la dependencia federal tras dar a conocer el resultado del proceso.

La Profeco subrayó que estas acciones buscan evitar “cualquier mal manejo” de los recursos. En este caso, la mediación logró que la agencia asumiera la responsabilidad y entregara los seis vehículos reclamados por las víctimas.

Con esta resolución, se cierra el expediente número 065 de este año en la región. La autoridad reiteró su compromiso de vigilar que las transacciones comerciales sean transparentes y se respeten los derechos de los compradores coahuilenses.