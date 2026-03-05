Recupera Profeco más de 2.2 millones tras fraude en agencia de autos de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Recupera Profeco más de 2.2 millones tras fraude en agencia de autos de Saltillo
    Autoridades de Profeco informaron que los compradores fueron víctimas de un engaño por parte de un excolaborador de la agencia, quien los convenció de depositar el dinero en una cuenta personal. ARCHIVO

Seis consumidores resultaron afectados luego de que un extrabajador los convenciera de realizar depósitos a su cuenta personal para la compra

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la recuperación de 2 millones 250 mil 20 pesos a favor de seis ciudadanos en Saltillo. Los afectados habían sido víctimas de un engaño al intentar adquirir vehículos nuevos en la agencia Changan.

A través de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila, se logró una conciliación exitosa. La intervención estatal permitió que la agencia entregara finalmente las unidades por las cuales se habían presentado las quejas formales.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecerá Saltillo lazos con Texas en gira de desarrollo económico y turismo

El conflicto se originó cuando los compradores reportaron que, tras realizar sus pagos, la empresa no les entregaba los automóviles. El motivo era la falta de reconocimiento de los depósitos efectuados por los clientes.

Según las investigaciones, los consumidores fueron engañados por un excolaborador de la agencia Changan Saltillo. Este individuo los convenció de depositar los recursos directamente en su cuenta personal y no en la de la empresa.

“Es importante que las y los consumidores se aseguren de que las transferencias o pagos se hagan únicamente a la razón social del proveedor”, advirtió la dependencia federal tras dar a conocer el resultado del proceso.

La Profeco subrayó que estas acciones buscan evitar “cualquier mal manejo” de los recursos. En este caso, la mediación logró que la agencia asumiera la responsabilidad y entregara los seis vehículos reclamados por las víctimas.

Con esta resolución, se cierra el expediente número 065 de este año en la región. La autoridad reiteró su compromiso de vigilar que las transacciones comerciales sean transparentes y se respeten los derechos de los compradores coahuilenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Denuncias
Fraudes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Profeco

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria