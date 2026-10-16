Recuperan camioneta robada y detienen a ‘fichita’ en Saltillo

Tras recibir el reporte, los elementos municipales iniciaron las indagatorias correspondientes con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2), así como de dispositivos de videovigilancia particulares y recorridos de seguimiento en campo.

La localización del vehículo fue resultado de las investigaciones realizadas por el Agrupamiento contra Robo de Vehículos, luego de que se reportara el robo de una camioneta Ford Ranger en un centro comercial ubicado en el cruce de los bulevares Eulalio Gutiérrez y Jesús Valdés Sánchez.

SALTILLO, COAHUILA.– Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recuperaron una camioneta con reporte de robo y detuvieron a un joven de 23 años, identificado como Jesús “N”, señalado como probable responsable de estos hechos.

Las labores permitieron ubicar la unidad cuando circulaba por la lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Conquistadores, donde los oficiales le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección.

Al verificar los números de serie de la camioneta, los agentes confirmaron que coincidían con los datos del vehículo reportado como robado, por lo que procedieron a detener al conductor.

QUEDA A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Comisaría informó que tanto el detenido como la camioneta recuperada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará la situación jurídica del joven.

De acuerdo con información del Agrupamiento contra Robo de Vehículos, Jesús “N” cuenta con seis ingresos anteriores por diversos delitos: tres registrados durante 2026, dos en 2025 y uno más en 2024.

Las autoridades no precisaron si estos antecedentes corresponden a detenciones, faltas administrativas u otros procedimientos, por lo que será el desarrollo de las investigaciones el que permita establecer las posibles responsabilidades relacionadas con el robo de la camioneta.