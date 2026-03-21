Red ciudadana de seguridad en Saltillo alcanza 125 mil usuarios

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, este esquema busca fortalecer la participación de la población en tareas de vigilancia y prevención.

La red ciudadana digital de seguridad en Saltillo alcanzó los 125 mil integrantes, quienes participan a través de grupos de WhatsApp y la aplicación Saltillo Seguro para reportar incidencias y mantenerse en contacto con autoridades.

“En Saltillo, el modelo de ciudadanización de la seguridad tiene continuidad, porque es la seguridad una prioridad de prioridades en esta administración”, señaló.

Explicó que la red se ha ampliado mediante visitas y reuniones en colonias, escuelas, universidades y con organismos empresariales, donde además de escuchar reportes, se suman nuevos participantes.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que actualmente operan más de 600 grupos de WhatsApp, en los que participan ciudadanos, mandos policiales y personal de la Comisaría.

“Los grupos de WhatsApp nos permiten reforzar la vigilancia en todos los sectores, porque los integrantes de estos grupos nos reportan en tiempo real lo que ocurre en la ciudad y así trabajamos de forma coordinada”, indicó.