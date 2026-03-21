Red ciudadana de seguridad en Saltillo alcanza 125 mil usuarios

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Red ciudadana de seguridad en Saltillo alcanza 125 mil usuarios
    La coordinación entre autoridades y ciudadanía ha permitido ampliar la red de vigilancia y seguridad en Saltillo. CORTESÍA

El modelo opera a través de grupos de WhatsApp y la app Saltillo Seguro para reportes en tiempo real

La red ciudadana digital de seguridad en Saltillo alcanzó los 125 mil integrantes, quienes participan a través de grupos de WhatsApp y la aplicación Saltillo Seguro para reportar incidencias y mantenerse en contacto con autoridades.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, este esquema busca fortalecer la participación de la población en tareas de vigilancia y prevención.

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“En Saltillo, el modelo de ciudadanización de la seguridad tiene continuidad, porque es la seguridad una prioridad de prioridades en esta administración”, señaló.

Explicó que la red se ha ampliado mediante visitas y reuniones en colonias, escuelas, universidades y con organismos empresariales, donde además de escuchar reportes, se suman nuevos participantes.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que actualmente operan más de 600 grupos de WhatsApp, en los que participan ciudadanos, mandos policiales y personal de la Comisaría.

“Los grupos de WhatsApp nos permiten reforzar la vigilancia en todos los sectores, porque los integrantes de estos grupos nos reportan en tiempo real lo que ocurre en la ciudad y así trabajamos de forma coordinada”, indicó.

$!El esquema permite atender reportes de manera más ágil, al mantener comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades.
El esquema permite atender reportes de manera más ágil, al mantener comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades. CORTESÍA

El alcalde señaló que este modelo se complementa con acciones como el equipamiento, capacitación y uso de tecnología en la Policía Municipal, así como la coordinación con corporaciones estatales y federales. Con lo anterior, Saltillo se ha logrado consolidar como una de las ciudades más seguras del país.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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