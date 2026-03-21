Indagan red de estafas ligada a pareja detenida en Monterrey; habrían operado en varios estados

Luego de la detención de una pareja en el centro de Monterrey, autoridades de seguridad locales concentran ahora sus esfuerzos en esclarecer su presunta participación en una serie de fraudes que habrían generado ganancias cercanas al millón y medio de pesos. De acuerdo con las líneas de investigación, René Omar “C”, de 32 años, y María Fernanda “D”, de 22, estarían vinculados con un mecanismo de engaño dirigido principalmente a personas de la tercera edad, al que habrían recurrido de manera sistemática en diversas entidades.

UN ENGAÑO BASADO EN UN PREMIO INEXISTENTE Las autoridades detallaron que el esquema consistía en convencer a las víctimas de que poseían un billete de lotería con un premio millonario. Bajo este argumento, solicitaban apoyo económico para poder cobrarlo, alegando carecer de documentos oficiales. Una vez ganada la confianza, inducían a los afectados a retirar dinero en efectivo, el cual era colocado en sobres o recipientes que posteriormente eran sustituidos por paquetes sin valor, como papel periódico o servilletas. OPERACIÓN EN VARIOS ESTADOS Las indagatorias señalan que este modo de operar no se limitaba a Nuevo León. Existen indicios de su presencia en entidades como Coahuila, Durango y Chihuahua, donde habrían replicado el mismo patrón delictivo durante varios años. En particular, se investiga el uso de un vehículo relacionado con hechos ocurridos en Saltillo, desde donde presuntamente lograron evadir a las autoridades tras concretar algunos de los engaños.

AUTORIDADES SIGUEN REUNIENDO PRUEBAS Durante la detención, los oficiales aseguraron diversos objetos que podrían estar vinculados con estas actividades, entre ellos sobres amarillos, talonarios, dispositivos móviles, dinero en efectivo y una caja metálica utilizada en los intercambios fraudulentos.

Las autoridades municipales informaron que el caso continúa en integración y no se descarta la existencia de más víctimas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación similar.

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