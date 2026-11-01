Redondeo OXXO dona más de 200 mil pesos a DIF Saltillo para comedores infantiles
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El donativo, recaudado de julio a septiembre, se destinará a la remodelación y equipamiento de las cocinas en los Centros de Atención Infantiles del municipio
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Saltillo recibió un donativo de 201 mil 681.94 pesos por parte de la cadena comercial OXXO, como parte de su Programa de Redondeo correspondiente a la recaudación de los meses de julio, agosto y septiembre.
El director general del organismo, Alfonso Figueroa Vicuña, recibió el cheque en representación de la presidenta honoraria, Luly López Naranjo. El funcionario señaló que los recursos se destinarán al fortalecimiento de los programas enfocados en niñas, niños y adolescentes.
MEJORARÁN LAS COCINAS INFANTILES
Figueroa Vicuña detalló que los fondos se priorizarán en la remodelación y equipamiento de las cocinas en los Centros de Atención Infantiles. Esto, dijo, garantizará espacios más dignos, funcionales y seguros para la preparación diaria de alimentos nutritivos y de calidad para los menores que asisten a estas estancias.
“Estamos sumamente agradecidos con la generosidad y la aportación de las y los ciudadanos al decir sí al redondeo durante sus compras para lograr recaudar esta cantidad”, expresó el director.
Finalmente, el funcionario destacó la colaboración entre la iniciativa privada, en este caso la cadena comercial, y la ciudadanía para impulsar el bienestar integral de la infancia saltillense.