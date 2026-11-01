Redondeo OXXO dona más de 200 mil pesos a DIF Saltillo para comedores infantiles

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Saltillo recibió un donativo de 201 mil 681.94 pesos por parte de la cadena comercial OXXO, como parte de su Programa de Redondeo correspondiente a la recaudación de los meses de julio, agosto y septiembre.

El director general del organismo, Alfonso Figueroa Vicuña, recibió el cheque en representación de la presidenta honoraria, Luly López Naranjo. El funcionario señaló que los recursos se destinarán al fortalecimiento de los programas enfocados en niñas, niños y adolescentes.