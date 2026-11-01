Redondeo OXXO dona más de 200 mil pesos a DIF Saltillo para comedores infantiles

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    Redondeo OXXO dona más de 200 mil pesos a DIF Saltillo para comedores infantiles
    El donativo se destinará a mejorar la infraestructura de las cocinas en los Centros de Atención Infantiles del municipio. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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El donativo, recaudado de julio a septiembre, se destinará a la remodelación y equipamiento de las cocinas en los Centros de Atención Infantiles del municipio

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Saltillo recibió un donativo de 201 mil 681.94 pesos por parte de la cadena comercial OXXO, como parte de su Programa de Redondeo correspondiente a la recaudación de los meses de julio, agosto y septiembre.

El director general del organismo, Alfonso Figueroa Vicuña, recibió el cheque en representación de la presidenta honoraria, Luly López Naranjo. El funcionario señaló que los recursos se destinarán al fortalecimiento de los programas enfocados en niñas, niños y adolescentes.

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MEJORARÁN LAS COCINAS INFANTILES

Figueroa Vicuña detalló que los fondos se priorizarán en la remodelación y equipamiento de las cocinas en los Centros de Atención Infantiles. Esto, dijo, garantizará espacios más dignos, funcionales y seguros para la preparación diaria de alimentos nutritivos y de calidad para los menores que asisten a estas estancias.

$!Personal de OXXO y del DIF Saltillo entregaron un cheque simbólico por más de 200 mil pesos recaudados a través del programa de redondeo.
Personal de OXXO y del DIF Saltillo entregaron un cheque simbólico por más de 200 mil pesos recaudados a través del programa de redondeo. CORTESÍA

“Estamos sumamente agradecidos con la generosidad y la aportación de las y los ciudadanos al decir sí al redondeo durante sus compras para lograr recaudar esta cantidad”, expresó el director.

Finalmente, el funcionario destacó la colaboración entre la iniciativa privada, en este caso la cadena comercial, y la ciudadanía para impulsar el bienestar integral de la infancia saltillense.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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