Reforestan camellones en Saltillo con el programa ‘Bosques Lineales Urbanos’

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    El programa busca reforestar camellones centrales y áreas verdes de los principales bulevares de la ciudad. CORTESÍA

Se sembrarán más de 1,500 árboles y palmas durante los próximos meses

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso en marcha el programa “Bosques Lineales Urbanos”, con el que se reforestarán camellones centrales y áreas verdes de los principales bulevares de la ciudad, mediante la siembra de más de 1,500 árboles y palmas durante los próximos meses.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que los trabajos comenzaron en el camellón central del bulevar Moctezuma, en el tramo comprendido entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño, dando inicio formal a la temporada de reforestación en Saltillo.

“Estas acciones, realizadas con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, forman parte de una estrategia integral de infraestructura verde que busca aumentar la cobertura arbórea en zonas de alta circulación, mejorar la imagen urbana y mitigar los efectos del cambio climático”, destacó Olache Valdés.

Los trabajos comenzaron en el bulevar Moctezuma, entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño. CORTESÍA

Los encinos siempre verdes, que se plantarán en las principales vialidades, se adaptan fácilmente al clima semiárido de la región y mantienen follaje durante todo el año, aportando sombra permanente, captación de carbono y regulación de temperatura. Asimismo, se colocarán palmas Washingtonia, resistentes a condiciones urbanas, lo que favorece su mantenimiento sostenible.

Previo a la plantación, brigadas del Vivero Municipal realizan trabajos de preparación del suelo, incorporación de materia orgánica y delimitación de áreas verdes para garantizar el correcto desarrollo de las especies.

El programa contempla la intervención de bulevares como Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Francisco Coss, Antonio Cárdenas, Nazario S. Ortiz Garza, Mirasierra y Venustiano Carranza, entre otros.

Olache Valdés señaló que estas acciones se suman a los programas municipales “Activa tu Parque”, “Colonias al 100” y a la reforestación masiva en la Sierra Zapalinamé, que se llevarán a cabo durante 2026.

Con el programa “Bosques Lineales Urbanos”, el alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y la promoción de espacios públicos más agradables, ordenados y dignos para el beneficio de las familias saltillenses.

