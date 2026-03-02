Reforestan camellones en Saltillo con el programa ‘Bosques Lineales Urbanos’

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso en marcha el programa “Bosques Lineales Urbanos”, con el que se reforestarán camellones centrales y áreas verdes de los principales bulevares de la ciudad, mediante la siembra de más de 1,500 árboles y palmas durante los próximos meses.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que los trabajos comenzaron en el camellón central del bulevar Moctezuma, en el tramo comprendido entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño, dando inicio formal a la temporada de reforestación en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo intensifica limpieza de arroyos y espacios públicos en colonias y bulevares

“Estas acciones, realizadas con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, forman parte de una estrategia integral de infraestructura verde que busca aumentar la cobertura arbórea en zonas de alta circulación, mejorar la imagen urbana y mitigar los efectos del cambio climático”, destacó Olache Valdés.