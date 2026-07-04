Refrendan Coahuila y colectivos alianza para fortalecer la búsqueda de personas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la sesión plenaria con colectivos de familiares de personas desaparecidas, encuentro en el que se evaluaron avances, se dio seguimiento a los compromisos adquiridos y se acordaron nuevas acciones para fortalecer el modelo de colaboración que, de acuerdo con los propios participantes, se ha consolidado como un referente nacional por privilegiar el diálogo permanente entre autoridades y sociedad civil. El mandatario estatal afirmó que la atención a las familias, la búsqueda de personas y el acceso a la justicia seguirán siendo prioridades para su administración, por lo que reiteró el compromiso de mantener abiertas las mesas de trabajo y atender de manera puntual cada uno de los acuerdos alcanzados.

“En Coahuila el diálogo y el trabajo conjunto son permanentes. Sostuvimos nuestra reunión trimestral con los colectivos y las familias de personas desaparecidas para dar seguimiento a los acuerdos, revisar avances y fortalecer la coordinación entre todas las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con sensibilidad, respeto y firmeza en favor de la verdad, la búsqueda y el acceso a la justicia”, expresó.

En la reunión participaron representantes de los colectivos Alas de Esperanza, Búscame, Buscando Desaparecidos México, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos A.C., Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, FUUNDEC-FUNDEM, RANADES, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Grupo VI.D.A., así como integrantes del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Durante la sesión también se incorporaron dos nuevas organizaciones a este mecanismo de diálogo: Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila, A.C. y Familias por Policías Municipales Desaparecidos, Torreón, Coahuila, fortaleciendo la representación de víctimas y familiares en las mesas de trabajo. FORTALECEN ACCIONES DE BÚSQUEDA Como parte de los acuerdos alcanzados, la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública suscribieron un convenio de colaboración para integrar equipos de trabajo a nivel municipal que permitan reforzar las labores de localización de personas.

El acuerdo contempla la participación de corporaciones policiacas municipales en operativos de búsqueda, particularmente en casos de larga data, con el propósito de mejorar la coordinación institucional y fortalecer las acciones en campo. Manolo Jiménez pidió a las dependencias estatales dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos y privilegiar resultados concretos, al señalar que estas reuniones deben traducirse en soluciones para las familias. El Gobernador destacó además la coordinación existente entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la Fiscalía General del Estado, al considerar que este trabajo conjunto ha permitido consolidar un modelo de atención que continúa fortaleciéndose con las aportaciones y observaciones de los colectivos. Finalmente, reiteró que las críticas constructivas siempre serán bienvenidas porque permiten perfeccionar las estrategias implementadas y reafirmó el respaldo de su administración para continuar trabajando de manera cercana con las familias de personas desaparecidas, en la búsqueda de verdad, justicia y resultados.

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