Refuerza Saltillo limpieza en callejones de la colonia Mirasierra

El Gobierno de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mantiene de manera constante labores de limpieza en callejones, pasillos y plazas públicas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad, la salud y la imagen urbana. Este martes, por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el personal del programa "Aquí Andamos" intervino diversos callejones del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo. Durante esta etapa de trabajo, las cuadrillas municipales atendieron los pasillos de la calle 21, entre las vialidades 2 y 4, así como de las calles 27 y 29, entre las vialidades 14 y 18. En estos espacios, se retiraron basura, maleza y escombro, acciones que buscan prevenir la acumulación de desechos, evitar malos olores y la proliferación de plagas, garantizando así que estos lugares se mantengan en óptimas condiciones para los vecinos.

Estas jornadas forman parte de un programa permanente que abarca más de 260 callejones en distintos sectores de Saltillo, incluyendo colonias como Morelos, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Mirasierra, Zapalinamé, La Amistad y el Distrito Centro, entre otros. El Gobierno Municipal hace un llamado a la población para no arrojar basura ni desechos al aire libre, con el fin de proteger la salud de la comunidad y mantener la ciudad limpia. Espacios verdes y limpios para la convivencia Como complemento a las labores en callejones, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron diversas plazas públicas de la ciudad, promoviendo el cuidado del entorno y fomentando las actividades al aire libre.

Al oriente de Saltillo, la colonia Ampliación Morelos recibió atención especial en su plaza pública ubicada entre las calles 15 y 22, donde se realizó el retiro de basura, escombro y maleza, beneficiando a las familias que utilizan este espacio de recreación. De manera simultánea, en respuesta a reportes recibidos mediante el asistente virtual "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, cuadrillas municipales intervinieron las áreas verdes de la colonia Lomas del Refugio, al sur de la ciudad. En el espacio ubicado entre las calles El Tigre y Cholula, se realizaron trabajos de deshierbe, retiro de basura y escombro, asegurando un entorno seguro y agradable para la convivencia familiar y comunitaria.