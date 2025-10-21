Saltillo: entregan repavimentación del bulevar José María Rodríguez con inversión de 2.7 millones

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la obra de repavimentación del bulevar José María Rodríguez y destacó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cada semana se inician o concluyen proyectos en todos los sectores de la ciudad en beneficio de la población. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo implementará un carril adicional y rotondas para mejorar la vialidad ante nuevo Recinto Ferial

Díaz González resaltó los avances en infraestructura, como la pavimentación del bulevar Francisco I. Madero, al sur de la ciudad, y las obras en la colonia La Gloria, al poniente. Señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante del Gobierno Municipal para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias saltillenses. “Gracias a la cercanía con la gente, se realizan tiros de precisión para concretar obras que beneficien de manera importante la calidad de vida de las y los saltillenses”, afirmó el Alcalde.

Además de las obras de recarpeteo, Díaz González informó que continúa de manera permanente el programa de bacheo en vialidades principales y al interior de colonias, así como los programas “Aquí Andamos”, “Activa tu Parque”, “Aquí Vamos Gratis” y “Amor en Movimiento”, que recorren colonias, ejidos y escuelas gracias al trabajo del DIF Saltillo, presidido honorariamente por Luly López Naranjo. En el bulevar José María Rodríguez, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que se invirtieron 2.7 millones de pesos para recarpetear poco más de 500 metros lineales, desde el bulevar Eulalio Gutiérrez hasta la calle Paseo de los Claveles. Las labores incluyeron retiro del asfalto antiguo, limpieza, colocación de nueva carpeta asfáltica en 9 mil 700 metros cuadrados, delimitación de carriles con pintura termoplástica y colocación de vialetas reflejantes.