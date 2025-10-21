Saltillo: entregan repavimentación del bulevar José María Rodríguez con inversión de 2.7 millones

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    El alcalde Javier Díaz González entregó la obra de repavimentación del bulevar José María Rodríguez, con una inversión de 2.7 millones de pesos. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal continúa con programas de bacheo y mejora de calles en diversos sectores de la ciudad para elevar la calidad de vida de las familias

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la obra de repavimentación del bulevar José María Rodríguez y destacó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cada semana se inician o concluyen proyectos en todos los sectores de la ciudad en beneficio de la población.

$!Las obras forman parte de los programas municipales de bacheo y recarpeteo que buscan mejorar la movilidad en toda la ciudad.
Las obras forman parte de los programas municipales de bacheo y recarpeteo que buscan mejorar la movilidad en toda la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Díaz González resaltó los avances en infraestructura, como la pavimentación del bulevar Francisco I. Madero, al sur de la ciudad, y las obras en la colonia La Gloria, al poniente. Señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante del Gobierno Municipal para mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias saltillenses.

Gracias a la cercanía con la gente, se realizan tiros de precisión para concretar obras que beneficien de manera importante la calidad de vida de las y los saltillenses”, afirmó el Alcalde.

$!Mercedes Reyes Rodríguez, en representación de los vecinos, agradeció las mejoras en el bulevar, muy transitado por la ciudadanía.
Mercedes Reyes Rodríguez, en representación de los vecinos, agradeció las mejoras en el bulevar, muy transitado por la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

Además de las obras de recarpeteo, Díaz González informó que continúa de manera permanente el programa de bacheo en vialidades principales y al interior de colonias, así como los programas “Aquí Andamos”, “Activa tu Parque”, “Aquí Vamos Gratis” y “Amor en Movimiento”, que recorren colonias, ejidos y escuelas gracias al trabajo del DIF Saltillo, presidido honorariamente por Luly López Naranjo.

En el bulevar José María Rodríguez, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que se invirtieron 2.7 millones de pesos para recarpetear poco más de 500 metros lineales, desde el bulevar Eulalio Gutiérrez hasta la calle Paseo de los Claveles. Las labores incluyeron retiro del asfalto antiguo, limpieza, colocación de nueva carpeta asfáltica en 9 mil 700 metros cuadrados, delimitación de carriles con pintura termoplástica y colocación de vialetas reflejantes.

$!Durante la entrega de la obra también estuvieron presentes autoridades locales y vecinas y vecinos beneficiados con la intervención.
Durante la entrega de la obra también estuvieron presentes autoridades locales y vecinas y vecinos beneficiados con la intervención. FOTO: CORTESÍA

Mercedes Reyes Rodríguez, en representación de los vecinos, agradeció la intervención de las autoridades y destacó que el bulevar es muy transitado a diario. “El trabajo constante y coordinado del Gobierno Municipal se refleja en mejoras a la calidad de vida de la población, y este es un ejemplo”, expresó.

En la entrega de la obra también estuvieron presentes la diputada local María del Mar Treviño Garza; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la regidora Amal Esper Serur; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, así como vecinas y vecinos beneficiados por la obra.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

