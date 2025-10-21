Saltillo: autoridades instan a padres a reforzar filtros sanitarios en casa para prevenir brotes en escuelas

El director general de Educación Primaria en Coahuila, Edgar Alejandro Veloz Pachicano, confirmó la aparición del virus mano-pie-boca en varios planteles de la región, implementando protocolos preventivos para contener su avance.

El funcionario atendió reportes en instituciones como el Nicolás Bravo, el Colmex, el Colegio Urdiñola y la escuela Miguel López, donde se han aplicado las medidas sanitarias pertinentes.

“Efectivamente, las escuelas que mencionan nos hicieron el reporte de la presencia del virus, mejor conocido como mano-pie-boca, en esas instituciones”, declaró Veloz Pachicano.

Subrayó que todos los casos se están “atendiendo de acuerdo al protocolo que nos va marcando Salud”, destacando la coordinación con las autoridades sanitarias.

El director hizo un llamado enfático a la comunidad para participar activamente en la prevención, pues el primer nivel de contención se encuentra en el hogar.

“Recordarle mucho a las familias, a la comunidad, que el filtro empieza en casa. Es muy importante la participación de las mamás, de los papás, en ayudarnos a hacer este filtro”, puntualizó el titular de Educación Primaria.

Informó que los alumnos con síntomas contarán con facilidades en sus planteles: “ellos van a contar con las facilidades por parte de la institución para que no les afecte en sus cuestiones de inasistencia o evaluaciones”.

En cuanto a la situación actual, Veloz Pachicano comentó que hacia el cierre de la semana no se habían recibido reportes de nuevos brotes. “Esperemos que no”, expresó.

Respecto a las enfermedades estacionales, el director aclaró que, si bien el invierno trae resfriados y gripes, “no necesariamente la cuestión de mano-pie-boca”, cuya temporalidad es más difusa.

Finalmente, sobre la infraestructura, indicó que el gobierno estatal continúa avanzando en la instalación de techumbres. “El ideal es que todos lo tuvieran al 100 por ciento, ¿verdad?, todas las instituciones educativas”, concluyó sobre el objetivo.