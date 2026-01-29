Refuerza Saltillo mantenimiento vial con alineación de muros de contención en V. Carranza

El alcalde Javier Díaz González continúa reforzando el mantenimiento de la infraestructura vial de Saltillo mediante trabajos de alineación de muros de contención centrales en los principales bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, el orden urbano y la movilidad.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el Gobierno Municipal realiza labores para corregir desplazamientos, inclinaciones y daños ocasionados por el uso constante o por impactos, a fin de reducir el riesgo de colapsos y prevenir posibles accidentes en las vialidades con mayor afluencia vehicular.

Como parte de estas acciones, durante la noche del miércoles 28 de enero se llevaron a cabo trabajos sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se reacomodaron 10 piezas de concreto ubicadas en los puentes de los cruces con los bulevares Pedro Figueroa y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.