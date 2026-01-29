Refuerza Saltillo mantenimiento vial con alineación de muros de contención en V. Carranza
Las acciones buscan mejorar la seguridad vial, el orden urbano y la movilidad
El alcalde Javier Díaz González continúa reforzando el mantenimiento de la infraestructura vial de Saltillo mediante trabajos de alineación de muros de contención centrales en los principales bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, el orden urbano y la movilidad.
A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), el Gobierno Municipal realiza labores para corregir desplazamientos, inclinaciones y daños ocasionados por el uso constante o por impactos, a fin de reducir el riesgo de colapsos y prevenir posibles accidentes en las vialidades con mayor afluencia vehicular.
TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’
Como parte de estas acciones, durante la noche del miércoles 28 de enero se llevaron a cabo trabajos sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se reacomodaron 10 piezas de concreto ubicadas en los puentes de los cruces con los bulevares Pedro Figueroa y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.
Al respecto, el director del IMMUS, Víctor de la Rosa, explicó que estas labores se realizan después de las 11:00 de la noche con el fin de evitar afectaciones al tránsito vehicular. No obstante, exhortó a las y los conductores a extremar precauciones durante el desarrollo de los trabajos y agradeció la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que pudieran generarse.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo
Asimismo, informó que en los próximos días se continuará con la alineación de muros de contención en distintos tramos de los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, donde se ha identificado la necesidad prioritaria de intervención debido al alto volumen de tránsito que registran.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo refrenda su compromiso de mantener vialidades seguras, funcionales y en buenas condiciones, priorizando la prevención de riesgos, la movilidad urbana y la seguridad de la ciudadanía.