¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del mes de enero para realizar el pago del impuesto predial y obtener un 15 por ciento de descuento, además de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que ambos estímulos estarán vigentes únicamente durante enero, por lo que exhortó a las y los contribuyentes a cumplir con esta obligación y contribuir a que los recursos se reflejen en más obras, servicios y acciones en beneficio de la ciudad.

Para facilitar el pago, el Ayuntamiento mantiene habilitadas las cajas de la Presidencia Municipal, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas; así como la caja del Mercado Juárez, que opera de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Asimismo, se cuenta con módulos externos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, los cuales brindan atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.