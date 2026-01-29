¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo

Saltillo
/ 29 enero 2026
    ¿Ya aprovechaste? Son los últimos días para obtener 15% de descuento en el predial en Saltillo
    Existen múltiples puntos físicos de pago, incluyendo Presidencia Municipal, Mercado Juárez y módulos externos. FOTO: CORTESÍA

El pago del predial contribuye a obras, servicios y acciones en beneficio de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días del mes de enero para realizar el pago del impuesto predial y obtener un 15 por ciento de descuento, además de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que ambos estímulos estarán vigentes únicamente durante enero, por lo que exhortó a las y los contribuyentes a cumplir con esta obligación y contribuir a que los recursos se reflejen en más obras, servicios y acciones en beneficio de la ciudad.

Para facilitar el pago, el Ayuntamiento mantiene habilitadas las cajas de la Presidencia Municipal, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas; así como la caja del Mercado Juárez, que opera de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Asimismo, se cuenta con módulos externos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, los cuales brindan atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Las y los contribuyentes que paguen en enero participan en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos. FOTO: CORTESÍA

El pago también puede realizarse en línea a través de la plataforma Saltillo Fácil, en la página www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando la opción “Paga tu predial” y consultando el adeudo mediante la clave catastral. En caso de no contar con ella, es posible obtenerla ingresando la dirección del predio y validando los datos de la o el propietario. A esta plataforma también se puede acceder desde el sitio oficial del Municipio, www.saltillo.gob.mx.

Otra alternativa es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, al número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 “Consulta de adeudo y pago predial”, donde el sistema informa el monto a pagar y envía un enlace seguro para realizar la transacción.

Además, el pago puede efectuarse a través del Visor Saltillo en https://visor.saltillo.gob.mx/, seleccionando la opción “Capas”, luego “Paga tu predial”, ubicando el predio en el mapa y eligiendo la opción de pago en línea.

Finalmente, Álvarez Cuéllar recordó que durante enero se ofrece también un 50 por ciento de descuento en recargos acumulados para quienes tengan adeudos de años anteriores. En febrero el descuento será del 10 por ciento y en marzo del 5 por ciento.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

