Saltillo: con deporte y aprendizaje, concluye Curso de Verano 2026 para más de 350 pequeños

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    Saltillo: con deporte y aprendizaje, concluye Curso de Verano 2026 para más de 350 pequeños
    Edgar Omar Puentes destacó la importancia de ofrecer espacios para que niñas y niños practiquen deporte y convivan durante las vacaciones. CORTESÍA

Saltillo cierra su Curso de Verano con actividades deportivas, culturales y recreativas

Más de 350 niñas y niños concluyeron su participación en el Curso de Verano 2026 del Gobierno Municipal de Saltillo, tras 10 días de actividades diseñadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la activación física durante el periodo vacacional.

La clausura se realizó en el Biblioparque Sur, donde las autoridades reconocieron el entusiasmo de las y los participantes, además de entregar reconocimientos a los equipos ganadores de los minitorneos de fútbol, básquetbol y tochito.

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$!Los participantes cerraron el curso con una jornada de convivencia y reconocimiento a su esfuerzo durante las actividades.
Los participantes cerraron el curso con una jornada de convivencia y reconocimiento a su esfuerzo durante las actividades. CORTESÍA

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, destacó que uno de los objetivos de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González es brindar a las familias espacios seguros donde niñas, niños y jóvenes puedan aprovechar su tiempo libre mediante actividades que favorezcan su desarrollo.

Durante el curso se ofreció una amplia variedad de dinámicas, entre ellas manualidades, experimentos, baile, juegos tradicionales y distintas disciplinas deportivas. También se impartieron talleres relacionados con primeros auxilios, sensibilización y cuidado del medio ambiente.

La programación incluyó además actividades especiales, como una demostración de la Unidad Canina K9, ejercicios acuáticos con apoyo del Cuerpo de Bomberos, sesiones de cuentacuentos y el Maratón del Saber.

Roberto Cárdenas Zavala, director de Salud Pública Municipal, resaltó que este tipo de programas contribuyen al desarrollo integral de la niñez al combinar actividad física, conocimientos y convivencia en un entorno recreativo.

A nombre de las niñas y niños participantes, José Miguel Saucedo Guerrero agradeció a las autoridades y al personal que colaboró en el curso, al considerar que las actividades les permitieron aprender, practicar deporte, convivir con otros menores y disfrutar de sus vacaciones.

$!El Curso de Verano 2026 combinó actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas para las familias de Saltillo.
El Curso de Verano 2026 combinó actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas para las familias de Saltillo. CORTESÍA

El Curso de Verano se lleva a cabo desde 2011 y en su edición 2026 contó con la participación coordinada de distintas dependencias municipales y estatales, que aportaron actividades deportivas, culturales, recreativas, ambientales y de prevención.

Con la ceremonia de clausura concluyeron las actividades de esta edición, en la que se buscó ofrecer alternativas de entretenimiento y formación para las familias durante el periodo vacacional.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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