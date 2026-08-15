Saltillo: con deporte y aprendizaje, concluye Curso de Verano 2026 para más de 350 pequeños

La clausura se realizó en el Biblioparque Sur, donde las autoridades reconocieron el entusiasmo de las y los participantes, además de entregar reconocimientos a los equipos ganadores de los minitorneos de fútbol, básquetbol y tochito.

Más de 350 niñas y niños concluyeron su participación en el Curso de Verano 2026 del Gobierno Municipal de Saltillo, tras 10 días de actividades diseñadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la activación física durante el periodo vacacional.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, destacó que uno de los objetivos de la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González es brindar a las familias espacios seguros donde niñas, niños y jóvenes puedan aprovechar su tiempo libre mediante actividades que favorezcan su desarrollo.

Durante el curso se ofreció una amplia variedad de dinámicas, entre ellas manualidades, experimentos, baile, juegos tradicionales y distintas disciplinas deportivas. También se impartieron talleres relacionados con primeros auxilios, sensibilización y cuidado del medio ambiente.

La programación incluyó además actividades especiales, como una demostración de la Unidad Canina K9, ejercicios acuáticos con apoyo del Cuerpo de Bomberos, sesiones de cuentacuentos y el Maratón del Saber.

Roberto Cárdenas Zavala, director de Salud Pública Municipal, resaltó que este tipo de programas contribuyen al desarrollo integral de la niñez al combinar actividad física, conocimientos y convivencia en un entorno recreativo.

A nombre de las niñas y niños participantes, José Miguel Saucedo Guerrero agradeció a las autoridades y al personal que colaboró en el curso, al considerar que las actividades les permitieron aprender, practicar deporte, convivir con otros menores y disfrutar de sus vacaciones.