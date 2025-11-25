Refuerzan acciones de prevención con jornada ‘Únete al Día Naranja’ en Saltillo

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la actividad “Únete al Día Naranja” en distintos puntos de Saltillo, con el apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El objetivo fue informar y concientizar a la población sobre la importancia de prevenir y erradicar la violencia de género.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, subrayó la relevancia de acercar información útil y oportuna a todas las mujeres para que conozcan las rutas de atención disponibles.

“Realizamos estos cruceros temáticos para combatir la violencia contra las mujeres. Con la voz en alto, no más violencia contra las mujeres y las niñas”, expresó.

La jornada se desarrolló en dos puntos estratégicos: el cruce de los bulevares Mirasierra y Fundadores, así como el entronque del periférico Luis Echeverría y Venustiano Carranza.

En ambos lugares participó personal del Instituto Municipal de las Mujeres y del Agrupamiento Violeta, quienes distribuyeron información y brindaron orientación directa a conductores y peatones.

Fernández Tonone recordó que el Instituto Municipal de las Mujeres ofrece atención gratuita a quien la requiera, incluyendo pláticas, talleres, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. Además, durante la actividad se difundieron los números de emergencia y líneas de apoyo para mujeres que viven o conocen a alguien en situación de violencia: el 9-1-1; la Unidad de Integración Familiar al 844-410-40-03; la Policía Municipal al 844-414-16-16 y 844-414-11-14; el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres al 844-434-00-89; y la Línea Violeta 800-846-53-82.