Manolo Jiménez, el mejor aliado de Saltillo: Alcalde Javier Díaz

El alcalde Javier Díaz González felicitó públicamente al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su Segundo Informe, aprovechando la ocasión para destacar la sólida coordinación entre el municipio y el estado como el motor que impulsa a la capital coahuilense a ser una de las mejores ciudades para vivir en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila

El munícipe saltillense fue enfático al señalar a Jiménez como el “mejor aliado de Saltillo” en rubros esenciales para el desarrollo, afirmando que la suma de esfuerzos se traduce directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta alianza, indicó, ha sido clave para que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México y presuma de contar con una de las Policías Municipales mejor evaluadas a nivel nacional.

Como ejemplos concretos de esta sinergia, el edil citó la consolidación del programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, que conecta miles de familias diariamente con camiones nuevos. Asimismo, agradeció las grandes obras de infraestructura, mencionando específicamente la ampliación del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la carretera a Derramadero, además de la intensa labor de pavimentación y mejoramiento de espacios públicos al interior de las colonias.

El alcalde subrayó que el respaldo del Gobernador no solo se limita a obras y seguridad, sino que ha posicionado a Saltillo como la ciudad más competitiva y con la tasa más alta de formalidad laboral en México. Díaz González cerró su mensaje reiterando el compromiso de continuar trabajando de la mano con el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para llevar a la ciudad “hacia el siguiente nivel”.