Manolo Jiménez, el mejor aliado de Saltillo: Alcalde Javier Díaz

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Manolo Jiménez, el mejor aliado de Saltillo: Alcalde Javier Díaz
    Javier Díaz felicitó al gobernador Manolo Jiménez por su Segundo Informe, asegurando que la coordinación estatal es la clave para que la capital se mantenga como la ciudad más segura. FOTO: CORTESÍA

Díaz González agradeció el respaldo estatal para consolidar el programa de transporte “Aquí Vamos Gratis” y la ampliación de vialidades clave como el bulevar Nazario S. Ortiz Garza

El alcalde Javier Díaz González felicitó públicamente al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su Segundo Informe, aprovechando la ocasión para destacar la sólida coordinación entre el municipio y el estado como el motor que impulsa a la capital coahuilense a ser una de las mejores ciudades para vivir en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Psicólogo en tu Comunidad’ está en los 133 Centros de Salud de Coahuila

El munícipe saltillense fue enfático al señalar a Jiménez como el “mejor aliado de Saltillo” en rubros esenciales para el desarrollo, afirmando que la suma de esfuerzos se traduce directamente en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta alianza, indicó, ha sido clave para que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México y presuma de contar con una de las Policías Municipales mejor evaluadas a nivel nacional.

Como ejemplos concretos de esta sinergia, el edil citó la consolidación del programa de transporte público “Aquí Vamos Gratis”, que conecta miles de familias diariamente con camiones nuevos. Asimismo, agradeció las grandes obras de infraestructura, mencionando específicamente la ampliación del bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la carretera a Derramadero, además de la intensa labor de pavimentación y mejoramiento de espacios públicos al interior de las colonias.

El alcalde subrayó que el respaldo del Gobernador no solo se limita a obras y seguridad, sino que ha posicionado a Saltillo como la ciudad más competitiva y con la tasa más alta de formalidad laboral en México. Díaz González cerró su mensaje reiterando el compromiso de continuar trabajando de la mano con el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para llevar a la ciudad “hacia el siguiente nivel”.

Temas


Informe De Gobierno
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno