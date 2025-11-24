Saltillo: entregan prolongación del Nazario Ortiz; reducen traslados hasta 30 minutos

Saltillo: entregan prolongación del Nazario Ortiz; reducen traslados hasta 30 minutos

El gobernador Jiménez Salinas expuso que se planea hacer una segunda ampliación para conectar el bulevar Nazario Ortiz con la carretera a Torreón

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
COMPARTIR

La tarde de este lunes fue entregada la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza al poniente de Saltillo.

La obra representó una inversión de 362 millones de pesos y pretende comunicar de manera vehicular a colonias como La Valencia, Saltillo 2000 o Satélite.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez, el mejor aliado de Saltillo: Alcalde Javier Díaz

$!La entrega fue encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Alcalde Javier Díaz González, ante la presencia de habitantes beneficiados.
La entrega fue encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Alcalde Javier Díaz González, ante la presencia de habitantes beneficiados. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La entrega fue encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González; la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales; el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Algara Acosta; el diputado federal Jericó Abramo Masso y Yolanda Solís Silva como representante de los habitantes beneficiados.

Jiménez Salinas agradeció a los empresarios debido a que gran parte del presupuesto que se utilizó para este tipo de obras provino del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

$!El Gobernador agradeció al sector empresarial, pues gran parte del presupuesto para la obra provino del Impuesto Sobre Nómina (ISN).
El Gobernador agradeció al sector empresarial, pues gran parte del presupuesto para la obra provino del Impuesto Sobre Nómina (ISN). FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

“Esta obra de la prolongación del Nazario es una obra que tenía mucho tiempo planeando. Pero además es una obra que forma parte de todo un proyecto de movilidad hay de conectividad (...) Todavía hay algo de recurso para seguir invirtiendo y llevar esta obra de la Saltillo 2000 hasta la salida de Torreón”, anunció.

En su intervención, Díaz González destacó que la ampliación de la vialidad mejorará la calidad de vida de los habitantes cercanos a la misma.

$!La obra de prolongación del Bulevar Nazario Ortiz Garza, al poniente de Saltillo, requirió una inversión de 362 millones de pesos y cuenta con más de cuatro kilómetros de longitud.
La obra de prolongación del Bulevar Nazario Ortiz Garza, al poniente de Saltillo, requirió una inversión de 362 millones de pesos y cuenta con más de cuatro kilómetros de longitud. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

“Esta ampliación del Nazario Ortiz Garza viene a mejorar la calidad de vida de todas y de todos los habitantes de este sector poniente, que les va a dar la oportunidad y la facilidad de conectarse con el resto de la ciudad de una forma más rápida, más ágil, pero sobre todo más segura y eso se traduce en un mejor municipio”, dijo el edil.

Algara Acosta detalló que el bulevar está conformado por más de cuatro kilómetros de longitud a cuatro carriles, dos por sentido y una ciclovía de 1.2 metros, además de la construcción de dos puentes con una longitud cada uno de 50 metros sobre el arroyo del Pueblo y el otro sobre el arroyo Las Flores.

Además, para conectar esta vialidad con la red vial existente, se realizó la reconfiguración geométrica del entronque a nivel con bulevar Vito Alessio Robles.

$!Habitantes del sector destacan que la obra redujo su tiempo de traslado de 40 minutos a tan solo 7 minutos.
Habitantes del sector destacan que la obra redujo su tiempo de traslado de 40 minutos a tan solo 7 minutos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

“Se diseñaron pavimentos, camellones, señalamientos, alumbrado público y la reubicación de la estatua que se encontraba en el mismo, quedando un crucero semaforizado de cuatro ciclos para la correcta incorporación de la circulación entre vialidades”, dijo el funcionario.

$!El bulevar, que cuenta con cuatro carriles y una ciclovía, conecta de manera más ágil y segura a colonias como La Valencia, Saltillo 2000 y Satélite.
El bulevar, que cuenta con cuatro carriles y una ciclovía, conecta de manera más ágil y segura a colonias como La Valencia, Saltillo 2000 y Satélite. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Por su parte, Solís Silva destacó que la obra redujo considerablemente sus tiempos de traslado hacia su trabajo.

“Le comentaba al señor gobernador que generalmente yo hacía 40 minutos de mi casa a mi trabajo y el día de hoy hice 7 minutos. Esta obra era muy necesaria, miles de saltillenses que vivimos en las colonias aledañas, todos los días pasamos por el bulevar Nazario Ortiz para ir al trabajo, a la escuela o a nuestras actividades diarias ya lo tenemos más amplio, más ágil y más seguro”, mencionó.

TEMAS
Movilidad
Vialidad
obras públicas
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Personajes
Manolo Jiménez Salinas
Javier Díaz González
true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La limpieza de arroyos contribuye a reducir mosquitos, roedores y fauna nociva que puede generar focos de infección.

Saltillo: Brigadas realizan limpieza de arroyo en la colonia Valle de las Flores Popular
Personal del Instituto Municipal de las Mujeres entregará material informativo en los Cruceros Naranjas para reforzar la prevención y orientar a la ciudadanía sobre los distintos tipos de violencia.

Saltillo invita a sumarse a los Cruceros Naranjas contra la violencia de género este martes 25
Carlos Arredondo fue designado presidente de la Alianza de Medios Mx para fortalecer la defensa del periodismo en México.

Alianza de Medios Mx fortalece su liderazgo con la llegada de Carlos Arredondo a la presidencia
El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
Autoridades estatales han impulsado acciones de fumigación para la reducción de estas cifras.

Disminuye 85% el dengue en Coahuila; aumentan casos y defunciones por rickettsia
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
Hambre en el campo

Hambre en el campo
El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades.

Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón