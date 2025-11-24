Saltillo: entregan prolongación del Nazario Ortiz; reducen traslados hasta 30 minutos

La tarde de este lunes fue entregada la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza al poniente de Saltillo. La obra representó una inversión de 362 millones de pesos y pretende comunicar de manera vehicular a colonias como La Valencia, Saltillo 2000 o Satélite. TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez, el mejor aliado de Saltillo: Alcalde Javier Díaz

La entrega fue encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González; la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales; el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Algara Acosta; el diputado federal Jericó Abramo Masso y Yolanda Solís Silva como representante de los habitantes beneficiados. Jiménez Salinas agradeció a los empresarios debido a que gran parte del presupuesto que se utilizó para este tipo de obras provino del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

“Esta obra de la prolongación del Nazario es una obra que tenía mucho tiempo planeando. Pero además es una obra que forma parte de todo un proyecto de movilidad hay de conectividad (...) Todavía hay algo de recurso para seguir invirtiendo y llevar esta obra de la Saltillo 2000 hasta la salida de Torreón”, anunció. En su intervención, Díaz González destacó que la ampliación de la vialidad mejorará la calidad de vida de los habitantes cercanos a la misma.

“Esta ampliación del Nazario Ortiz Garza viene a mejorar la calidad de vida de todas y de todos los habitantes de este sector poniente, que les va a dar la oportunidad y la facilidad de conectarse con el resto de la ciudad de una forma más rápida, más ágil, pero sobre todo más segura y eso se traduce en un mejor municipio”, dijo el edil. Algara Acosta detalló que el bulevar está conformado por más de cuatro kilómetros de longitud a cuatro carriles, dos por sentido y una ciclovía de 1.2 metros, además de la construcción de dos puentes con una longitud cada uno de 50 metros sobre el arroyo del Pueblo y el otro sobre el arroyo Las Flores.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Además, para conectar esta vialidad con la red vial existente, se realizó la reconfiguración geométrica del entronque a nivel con bulevar Vito Alessio Robles.

“Se diseñaron pavimentos, camellones, señalamientos, alumbrado público y la reubicación de la estatua que se encontraba en el mismo, quedando un crucero semaforizado de cuatro ciclos para la correcta incorporación de la circulación entre vialidades”, dijo el funcionario.

Por su parte, Solís Silva destacó que la obra redujo considerablemente sus tiempos de traslado hacia su trabajo. “Le comentaba al señor gobernador que generalmente yo hacía 40 minutos de mi casa a mi trabajo y el día de hoy hice 7 minutos. Esta obra era muy necesaria, miles de saltillenses que vivimos en las colonias aledañas, todos los días pasamos por el bulevar Nazario Ortiz para ir al trabajo, a la escuela o a nuestras actividades diarias ya lo tenemos más amplio, más ágil y más seguro”, mencionó.