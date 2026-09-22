$!Refuerzan cruces peatonales sobre calle Victoria en el Centro Histórico de Saltillo

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza trabajos de delimitación y renovación de pasos peatonales en el Centro Histórico. Las labores son ejecutadas por personal del programa “Aquí Andamos” sobre la calle Guadalupe Victoria, donde se intervienen los cruces con las calles Morelos, Padre Flores, Mariano Jiménez, Manuel Acuña, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Guillermo Purcell.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan hacer más seguros los cruces para peatones, principalmente en una zona de la ciudad que registra una alta afluencia de personas. El Ayuntamiento mantiene trabajos encaminados a mejorar la movilidad y brindar mayor protección a peatones y automovilistas.

“En esta administración buscamos consolidar una ciudad con mayor seguridad vial, movilidad ordenada y espacios públicos más funcionales para ciudadanos y visitantes”, expresó Díaz González. El Gobierno Municipal informó que este tipo de acciones también se llevan a cabo en barrios y colonias de Saltillo, así como en los alrededores de escuelas y centros educativos y otros puntos donde existe una alta interacción entre peatones y automovilistas. Con estas labores se busca mantener visibles y en mejores condiciones los cruces peatonales, como parte de las acciones municipales para fortalecer la seguridad vial en distintos sectores de la capital de Coahuila.