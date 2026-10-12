Refuerzan limpieza de calles en Saltillo y aplican sanciones a quienes tiren basura

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    Refuerzan limpieza de calles en Saltillo y aplican sanciones a quienes tiren basura
    Personas que depositan escombro en la vía pública o en terrenos baldíos pueden recibir sanciones mediante el programa “Tómala Cochino”, del Gobierno Municipal de Saltillo. CORTESÍA

El programa “Tómala Cochino” acumula más de 330 multas por disposición indebida de basura y escombro; el Municipio también llama a evitar tiraderos clandestinos

Para mantener el orden urbano y erradicar tiraderos clandestinos, el Gobierno Municipal de Saltillo opera cuadrillas diarias de limpieza, al tiempo que aplica sanciones administrativas a quienes tiran desechos en la vía pública o terrenos baldíos mediante el programa “Tómala Cochino”.

Aníbal Soberón, director de Servicios Públicos de Saltillo, informó que la dependencia cuenta con brigadas permanentes que atienden avenidas y bulevares principales en dos turnos, recolectando diariamente, de forma general, casi 900 toneladas de residuos domiciliarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-es-mi-basura-pero-es-mi-calle-joven-impulsa-limpieza-vecinal-en-saltillo-EO24082143

En relación con el depósito indebido de neumáticos en la vía pública, Soberón aclaró que las llantas no son recolectadas por los camiones de basura convencionales y deben llevarse directamente a las instalaciones correspondientes para su manejo ambiental.

“No se la lleva el camión, tiene que llevarla al vivero municipal. Ahí hay un lugar donde le dan disposición final a las llantas. A nosotros como Servicios Públicos nos toca levantarlas”, precisó el funcionario municipal.

El director también hizo un llamado especial sobre muebles y objetos de gran tamaño dejados en banquetas, recordando que el camión recolector común no los transporta y corresponde al ciudadano trasladarlos al sitio de disposición final.

Por otra parte, Soberón dio a conocer los avances de la campaña “Tómala Cochino”, la cual busca generar cultura de limpieza y sancionar las malas prácticas de disposición de basura, escombros y materiales de construcción.

“Ya llevamos más de 330 multas que se han llevado a cabo por mala disposición de la basura, por dejar escombro fuera de las casas. Si encontramos que usted anda tirando desechos en algún terreno baldío, le va a llegar una notificación”, advirtió.

Soberón aclaró que la medida no busca fines recaudatorios, sino crear conciencia ciudadana, por lo cual, antes de imponer una sanción económica, se emite una notificación previa que otorga al responsable la oportunidad de reparar la falta cometida.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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