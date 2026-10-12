Refuerzan limpieza de calles en Saltillo y aplican sanciones a quienes tiren basura

Aníbal Soberón, director de Servicios Públicos de Saltillo, informó que la dependencia cuenta con brigadas permanentes que atienden avenidas y bulevares principales en dos turnos, recolectando diariamente, de forma general, casi 900 toneladas de residuos domiciliarios.

Para mantener el orden urbano y erradicar tiraderos clandestinos, el Gobierno Municipal de Saltillo opera cuadrillas diarias de limpieza, al tiempo que aplica sanciones administrativas a quienes tiran desechos en la vía pública o terrenos baldíos mediante el programa “Tómala Cochino”.

En relación con el depósito indebido de neumáticos en la vía pública, Soberón aclaró que las llantas no son recolectadas por los camiones de basura convencionales y deben llevarse directamente a las instalaciones correspondientes para su manejo ambiental.

“No se la lleva el camión, tiene que llevarla al vivero municipal. Ahí hay un lugar donde le dan disposición final a las llantas. A nosotros como Servicios Públicos nos toca levantarlas”, precisó el funcionario municipal.

El director también hizo un llamado especial sobre muebles y objetos de gran tamaño dejados en banquetas, recordando que el camión recolector común no los transporta y corresponde al ciudadano trasladarlos al sitio de disposición final.

Por otra parte, Soberón dio a conocer los avances de la campaña “Tómala Cochino”, la cual busca generar cultura de limpieza y sancionar las malas prácticas de disposición de basura, escombros y materiales de construcción.

“Ya llevamos más de 330 multas que se han llevado a cabo por mala disposición de la basura, por dejar escombro fuera de las casas. Si encontramos que usted anda tirando desechos en algún terreno baldío, le va a llegar una notificación”, advirtió.

Soberón aclaró que la medida no busca fines recaudatorios, sino crear conciencia ciudadana, por lo cual, antes de imponer una sanción económica, se emite una notificación previa que otorga al responsable la oportunidad de reparar la falta cometida.