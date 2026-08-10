Refuerzan limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo

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Saltillo
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    Refuerzan limpieza y mantenimiento urbano en distintos sectores de Saltillo
    Trabajadores municipales dieron mantenimiento y aplicaron pintura a estructuras del bulevar Fundadores. CORTESÍA

Las labores abarcaron la colonia Vicente Guerrero, San Patricio y sectores del bulevar Fundadores y José María Rodríguez

La limpieza y recuperación de espacios públicos se extendió este lunes a distintos sectores de Saltillo, donde cuadrillas municipales realizaron trabajos de retiro de basura, deshierbe, mantenimiento y pintura como parte del programa “Aquí andamos”.

Uno de los puntos intervenidos fue la colonia Vicente Guerrero, donde personal municipal efectuó una limpieza profunda en varios callejones, particularmente en los espacios ubicados entre las calles 44, 46 y 11, así como entre las calles 40, 42 y 13.

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Las cuadrillas retiraron residuos y desechos orgánicos, además de eliminar maleza acumulada y realizar labores generales de saneamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos pasos utilizados por habitantes del sector.

Las acciones también alcanzaron el bulevar Fundadores, donde se trabaja en el mantenimiento y aplicación de pintura en barreras de contención y soportes del puente vehicular localizado en el acceso al fraccionamiento Mirasierra.

El despliegue incluyó además áreas públicas de la colonia San Patricio, específicamente en el sector comprendido entre Paseo de las Orquídeas, Huitzilopochtli y Paseo de las Rosas. En este punto se realizaron trabajos de limpieza integral, deshierbe y conservación de las áreas comunes.

$!En la colonia San Patricio se efectuaron labores de deshierbe, limpieza y conservación de áreas de convivencia.
En la colonia San Patricio se efectuaron labores de deshierbe, limpieza y conservación de áreas de convivencia. CORTESÍA

Otro frente de trabajo se concentró sobre el bulevar José María Rodríguez, entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, donde se efectuaron labores para mejorar las condiciones de esta importante vialidad.

El Gobierno Municipal mantiene este tipo de intervenciones en diferentes sectores de la capital, con trabajos enfocados en conservar espacios de convivencia, áreas verdes, vialidades y estructuras urbanas.

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Las jornadas forman parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez, para atender de manera constante las necesidades de mantenimiento urbano de Saltillo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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