Refuerzan mantenimiento urbano en Alameda Zaragoza y Plaza de Armas de Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Refuerzan mantenimiento urbano en Alameda Zaragoza y Plaza de Armas de Saltillo
    Brigadas municipales realizan labores de limpieza y mantenimiento en espacios emblemáticos del Centro Histórico. CORTESÍA

Autoridades mejoran espacios públicos, retiran residuos y fortalecen señalización en vialidades clave

El alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de embellecimiento y mantenimiento integral en la emblemática Alameda Zaragoza, así como en la Plaza de Armas, en Saltillo, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y brindar espacios dignos para la ciudadanía y visitantes.

Brigadas del programa “Aquí andamos” realizaron limpieza profunda en áreas verdes y pasillos, además de poda y cuidado de árboles, retiro de maleza, rehabilitación de jardineras y labores generales para conservar estos espacios públicos en óptimas condiciones.

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El edil destacó que la intervención en estos puntos del Centro Histórico responde al compromiso de su administración por preservar el patrimonio urbano y ofrecer lugares seguros, limpios y agradables para la convivencia familiar.

“Trabajamos para que nuestros espacios más representativos luzcan en las mejores condiciones, tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan”, señaló.

AMPLÍAN ACCIONES EN ARROYOS, VIALIDADES Y ÁREAS VERDES

De manera simultánea, cuadrillas municipales realizaron retiro de basura, escombro y maleza en el arroyo La Tórtola, en el tramo comprendido entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en la zona centro.

$!En el bulevar Colosio, realizaron poda de palmas de la especie Washingtonia.
En el bulevar Colosio, realizaron poda de palmas de la especie Washingtonia. CORTESÍA

Asimismo, se continúa con la instalación de señalamientos para reforzar la seguridad vial en arterias como el periférico Luis Echeverría, Paseo de la Reforma y el bulevar Fundadores.

En paralelo, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo poda de palmas de la especie Washingtonia en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo entre Venustiano Carranza y José Musa de León.

Finalmente, el alcalde puso a disposición de la ciudadanía el Chat Bot “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, para reportar servicios públicos municipales y darles seguimiento.

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