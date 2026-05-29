Refuerzan mantenimiento y reforestación en distintos sectores de Saltillo

Entre las acciones efectuadas destaca la plantación de ejemplares de Encino Siempre Verde en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop. Además, se realizaron trabajos de preparación de terreno y limpieza para favorecer el desarrollo de los árboles.

Saltillo continúa con trabajos de mantenimiento urbano y atención de áreas verdes en distintos puntos de la ciudad, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, reforestación y conservación de espacios públicos.

En el bulevar Francisco Coss, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza y retiro de basura acumulada en banquetas, camellones y laterales de la vialidad, una de las más transitadas de la ciudad.

Las brigadas también realizaron mantenimiento en las áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza, donde efectuaron trabajos de deshierbe, poda y retiro de residuos orgánicos.

De igual manera, se desarrollaron acciones de limpieza en el Parque Lineal de la colonia Bellavista, particularmente en el tramo ubicado entre las calles Pedro Aranda, Víctor Berlanga y Solidaridad, así como en la plaza pública de la colonia 26 de Marzo, localizada entre las calles Uruguay, Bolivia y el bulevar Humberto Cid González.