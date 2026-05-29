Refuerzan mantenimiento y reforestación en distintos sectores de Saltillo

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    Refuerzan mantenimiento y reforestación en distintos sectores de Saltillo
    Personal municipal plantó ejemplares de Encino Siempre Verde en camellones como parte de las acciones de mejoramiento urbano. CORTESÍA

Las acciones incluyeron limpieza, deshierbe, poda y plantación de árboles en vialidades, plazas y áreas verdes de la ciudad

Saltillo continúa con trabajos de mantenimiento urbano y atención de áreas verdes en distintos puntos de la ciudad, donde cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, reforestación y conservación de espacios públicos.

Entre las acciones efectuadas destaca la plantación de ejemplares de Encino Siempre Verde en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop. Además, se realizaron trabajos de preparación de terreno y limpieza para favorecer el desarrollo de los árboles.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-y-muzquiz-a-la-cabeza-en-casos-de-gusano-barrenador-AH21040213

En el bulevar Francisco Coss, personal municipal llevó a cabo labores de limpieza y retiro de basura acumulada en banquetas, camellones y laterales de la vialidad, una de las más transitadas de la ciudad.

Las brigadas también realizaron mantenimiento en las áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza, donde efectuaron trabajos de deshierbe, poda y retiro de residuos orgánicos.

De igual manera, se desarrollaron acciones de limpieza en el Parque Lineal de la colonia Bellavista, particularmente en el tramo ubicado entre las calles Pedro Aranda, Víctor Berlanga y Solidaridad, así como en la plaza pública de la colonia 26 de Marzo, localizada entre las calles Uruguay, Bolivia y el bulevar Humberto Cid González.

$!Las labores de mantenimiento incluyeron deshierbe, limpieza y retiro de residuos en áreas verdes y espacios públicos de distintos sectores de Saltillo.
Las labores de mantenimiento incluyeron deshierbe, limpieza y retiro de residuos en áreas verdes y espacios públicos de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades relacionadas con servicios públicos y atención urbana a través del número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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