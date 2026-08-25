Refuerzan patrullajes en Teresitas, Saltillo; Municipio destaca inversión en seguridad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó un patrullaje preventivo en la colonia Teresitas, al sur de la ciudad, como parte de los recorridos que realiza la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana en distintos sectores de la capital. Acompañado por el comisionado Miguel Ángel Garza Félix y elementos de diferentes agrupamientos, Díaz González señaló que la estrategia contempla mantener presencia policial en las colonias y atender los reportes de los habitantes.

“En seguridad ni un paso atrás, seguiremos la estrategia de coordinación con el gobernador, la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y, sobre todo, con la ciudadanía”, declaró. Durante el recorrido, el alcalde y los elementos de seguridad transitaron por diferentes calles de Teresitas y atendieron peticiones de vecinos, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Municipal. El Municipio indicó que este tipo de patrullajes también se ha realizado en colonias como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Hidalgo, Guerrero, María de León, La Minita y El Tanquecito, y aseguró que los recorridos continuarán de manera permanente.

Díaz González señaló que durante 2026 se destinarán más de mil 100 millones de pesos a acciones relacionadas con seguridad pública en Saltillo, con recursos y coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. Entre el equipamiento incorporado recientemente mencionó 50 bicicletas eléctricas y 50 cámaras con reconocimiento facial para reforzar la vigilancia en la Zona Centro, además de 500 cámaras de alta tecnología y tres motocicletas destinadas a Tránsito y Vialidad. También destacó la instalación de una oficina móvil que funciona como subestación policial en Derramadero, equipada con conexión a internet y herramientas para operar como Centro de Control y Comando. El equipo fue recibido mediante una donación que incluyó una unidad policial y 20 cámaras de videovigilancia PTZ.

Durante el patrullaje en Teresitas, los integrantes de la corporación guardaron un minuto de silencio en memoria del elemento de la Policía Estatal que murió este martes en cumplimiento de su deber.