Refuerzan seguridad y vialidad por regreso a clases en Saltillo; despliegan más de mil 200 elementos

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    Refuerzan seguridad y vialidad por regreso a clases en Saltillo; despliegan más de mil 200 elementos
    Agentes de Tránsito mantienen presencia en zonas escolares para agilizar la circulación y dar prioridad a peatones. CORTESÍA

La Comisaría mantiene presencia en avenidas y zonas escolares ante el retorno escalonado de estudiantes a los planteles

Con motivo del regreso a clases, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo despliega la totalidad de su fuerza operativa para reforzar la seguridad de los estudiantes y agilizar la circulación vial en los trayectos hacia los planteles educativos.

El titular de la corporación, Miguel Ángel Garza Félix, informó que participan mil 271 elementos de las distintas divisiones, entre ellas Policía Preventiva, Tránsito y el Grupo de Reacción Sureste, con presencia en las principales avenidas y zonas escolares de la ciudad.

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“Vamos a contar con un dispositivo del total del estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad, desde un servidor hasta los mil 271 elementos, para estar presentes en avenidas principales y en las instituciones educativas, pues para garantizar la seguridad, que regresen los estudiantes con un saldo blanco”, detalló Garza Félix.

El comisionado recomendó a los padres de familia salir con anticipación de sus hogares, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, respetar los límites de velocidad y dar prioridad al peatón.

También informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se refuerza el programa “Patrulleros Escolares”, mediante el cual se capacita y equipa a padres de familia con un kit que incluye paleta de alto, gorra, silbato y conos.

$!La Comisaría despliega mil 271 elementos de sus distintas divisiones para reforzar la seguridad durante el regreso a clases.
La Comisaría despliega mil 271 elementos de sus distintas divisiones para reforzar la seguridad durante el regreso a clases. CORTESÍA

La corporación mantiene además las pláticas preventivas en preparatorias, Conalep y CBTIS para concientizar a los jóvenes sobre las reglas de tránsito.

MANTIENEN OPERATIVOS A MOTOCICLISTAS

Garza Félix informó que también continúan los operativos de revisión de motocicletas. En lo que va del año, señaló, casi 900 unidades han sido retiradas de circulación por falta de documentación o placas, cifra superior a las 700 aseguradas durante todo 2025.

Explicó que la falta de casco amerita una infracción, mientras que el resguardo de la motocicleta procede cuando el conductor no porta placas ni documentación que acredite la propiedad. Para recuperar las unidades retenidas en el corralón, los propietarios deben acudir a la Comandancia y regularizar su situación.

$!La corporación también mantiene operativos de revisión a motociclistas; en lo que va del año ha retirado de circulación casi 900 unidades por falta de documentación o placas.
La corporación también mantiene operativos de revisión a motociclistas; en lo que va del año ha retirado de circulación casi 900 unidades por falta de documentación o placas. CORTESÍA

“Estamos apretando en este aspecto con el objetivo de que todos estén actualizados en su documentación, de que cuando se cometa algún delito en la ciudad podamos identificar a los posibles responsables”, enfatizó.

Garza Félix añadió que las revisiones y los filtros antialcohol se mantienen en la capital coahuilense como parte de las acciones para prevenir accidentes automovilísticos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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