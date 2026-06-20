Refuerzan prevención del bullying en escuelas de Saltillo con pláticas para estudiantes

Con el objetivo de fortalecer la convivencia sana entre estudiantes y reducir conductas relacionadas con el acoso escolar, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desarrolla una serie de actividades preventivas en escuelas de nivel básico de distintos sectores de Saltillo. A través de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, personal especializado ha visitado durante junio diversos planteles de educación primaria y secundaria para impartir pláticas enfocadas en la identificación temprana del bullying, el respeto entre compañeros y la promoción de ambientes escolares libres de violencia.

Las actividades se llevaron a cabo en instituciones como las secundarias No. 14, No. 80, Eulalio Gutiérrez y General No. 3, así como en las primarias Alfonso Reyes y Margarita Maza de Juárez, además del Colegio Amado Nervo.

Durante las sesiones, las y los estudiantes reciben orientación sobre cómo reconocer situaciones de acoso escolar, las consecuencias que estas conductas generan en quienes las padecen y las herramientas disponibles para solicitar apoyo oportunamente. Asimismo, se fomenta la empatía, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos como elementos fundamentales para fortalecer la convivencia dentro y fuera de las aulas. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González, orientada a acercar programas preventivos a la comunidad estudiantil y contribuir a la construcción de espacios más seguros para niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, el director de Proximidad Social y Prevención del Delito, Alexis Axel Morales Hernández, señaló que la sensibilización temprana es una herramienta clave para prevenir casos de violencia escolar, ya que permite a los estudiantes identificar conductas de riesgo y actuar de manera responsable ante cualquier situación de acoso. La corporación informó que este programa continuará desarrollándose de manera permanente en escuelas de la ciudad, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la cultura de la prevención y el bienestar de la comunidad estudiantil.

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