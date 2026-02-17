Refuerzan rehabilitación en la calzada Antonio Narro de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Refuerzan rehabilitación en la calzada Antonio Narro de Saltillo
    Se realizaron reparaciones en la calzada Antonio Narro, entre periférico Luis Echeverría Álvarez y Francisco I. Madero. CORTESÍA

El objetivo principal es mejorar la seguridad vial de automovilistas y peatones, así como la calidad de vida de la población

Como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó reforzar las labores de las 17 cuadrillas municipales encargadas de la rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial de automovilistas y peatones, así como mejorar la calidad de vida de la población.

En respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron trabajos en la calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad. En este punto se repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica afectados por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas, específicamente entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Francisco Ignacio Madero.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades en bulevares y colonias

Personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo acciones de renivelación y aplicación de carpeta asfáltica caliente en zonas que presentaban desgaste y hundimientos, en una vialidad por la que transitan diariamente miles de personas.

$!Las acciones se realizan como parte de un programa permanente de mantenimiento urbano.
Las acciones se realizan como parte de un programa permanente de mantenimiento urbano. CORTESÍA

Asimismo, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se rehabilitaron puntos dañados del bulevar Venustiano Carranza, donde mediante maquinaria especializada y técnicas de sellado de grietas se aplicó una mezcla de resinas sintéticas para reforzar el asfalto y prolongar su durabilidad.

De manera simultánea, cuadrillas municipales intervinieron el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde se retiró pavimento deteriorado para colocar nueva carpeta asfáltica, mejorando así la superficie de rodamiento y reduciendo riesgos de accidentes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

Trabajos similares se realizaron en el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre el bulevar Revolución y el Arco Vial Zapalinamé, a la altura del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, entre otros puntos de la ciudad.

El alcalde destacó la pronta respuesta del personal municipal ante las solicitudes ciudadanas, y reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura urbana y a una movilidad más segura para saltillenses y visitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra