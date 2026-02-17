Refuerzan rehabilitación en la calzada Antonio Narro de Saltillo
El objetivo principal es mejorar la seguridad vial de automovilistas y peatones, así como la calidad de vida de la población
Como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó reforzar las labores de las 17 cuadrillas municipales encargadas de la rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial de automovilistas y peatones, así como mejorar la calidad de vida de la población.
En respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron trabajos en la calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad. En este punto se repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica afectados por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas, específicamente entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Francisco Ignacio Madero.
Personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo acciones de renivelación y aplicación de carpeta asfáltica caliente en zonas que presentaban desgaste y hundimientos, en una vialidad por la que transitan diariamente miles de personas.
Asimismo, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se rehabilitaron puntos dañados del bulevar Venustiano Carranza, donde mediante maquinaria especializada y técnicas de sellado de grietas se aplicó una mezcla de resinas sintéticas para reforzar el asfalto y prolongar su durabilidad.
De manera simultánea, cuadrillas municipales intervinieron el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde se retiró pavimento deteriorado para colocar nueva carpeta asfáltica, mejorando así la superficie de rodamiento y reduciendo riesgos de accidentes.
Trabajos similares se realizaron en el bulevar Mirasierra, en el tramo comprendido entre el bulevar Revolución y el Arco Vial Zapalinamé, a la altura del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, entre otros puntos de la ciudad.
El alcalde destacó la pronta respuesta del personal municipal ante las solicitudes ciudadanas, y reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura urbana y a una movilidad más segura para saltillenses y visitantes.