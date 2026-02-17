Refuerzan rehabilitación en la calzada Antonio Narro de Saltillo

Como parte del programa permanente de mantenimiento urbano, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó reforzar las labores de las 17 cuadrillas municipales encargadas de la rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial de automovilistas y peatones, así como mejorar la calidad de vida de la población.

En respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron trabajos en la calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad. En este punto se repararon diversos tramos de la carpeta asfáltica afectados por el alto flujo vehicular y las condiciones climáticas, específicamente entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Francisco Ignacio Madero.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades en bulevares y colonias

Personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo acciones de renivelación y aplicación de carpeta asfáltica caliente en zonas que presentaban desgaste y hundimientos, en una vialidad por la que transitan diariamente miles de personas.