Regalan café y pan policías municipales en el exterior de la Clínica 1 del IMSS de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, realizó una actividad de proximidad social en la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Saltillo.

Como parte de la jornada, personal de la corporación llevó a cabo la entrega de café y pan a familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados en dicha clínica, quienes permanecían en el exterior del inmueble soportando las inclemencias del tiempo en espera de información médica.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Obispo de Saltillo a construir una paz colectiva y comunitaria para el 2026

La acción se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes, con el objetivo de brindar apoyo a las personas que acompañan a pacientes internados, principalmente durante las primeras horas del día.

Los familiares beneficiados expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando el acercamiento de las autoridades municipales mediante este tipo de actividades de atención social.