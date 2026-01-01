Llama Obispo de Saltillo a construir una paz colectiva y comunitaria para el 2026

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Llama Obispo de Saltillo a construir una paz colectiva y comunitaria para el 2026
    Monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, llamó a la comunidad a construir una paz basada en la humildad, la solidaridad y el bienestar colectivo al inicio de 2026. FOTO: DIÓCESIS DE SALTILLO

Hilario Gonzále envía mensaje de año nuevo a los fieles católicos de la región Sureste de Coahuila

En el marco del inicio del año 2026 y la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, emitió un mensaje a la comunidad donde exhortó a los fieles a cultivar una paz fundamentada en la humildad y el bienestar colectivo.

Ante un contexto regional que ha estado marcado por retos en materia de seguridad, el líder religioso propone un balance vocacional para este nuevo ciclo.

Un llamado a la paz y la protección divina. El mensaje, inspirado en las directrices del Papa León XIV, enfatiza la necesidad de una paz que sea “desarmada y desarmante”, la cual no debe limitarse a la ausencia de guerra, sino promoverse activamente desde el núcleo familiar hasta el ámbito internacional.

Monseñor Hilario González García destacó que, tras concluir el año 2025 con gratitud, se busca que la Providencia Divina disipe las tinieblas de la duda y permita a los ciudadanos caminar con seguridad en este nuevo periodo.

Exhortó a tener propósitos con enfoque social a diferencia de los propósitos tradicionales centrados en el éxito individual.

El Obispo de Saltillo invitó a la comunidad a que sus metas para 2026 incluyan el beneficio de la familia y los sectores vulnerables.

Entre las recomendaciones específicas destacan: realizar un servicio a la sociedad en ambientes necesitados o marginados. Mejorar las relaciones familiares como base de la paz, y superar las limitaciones personales para crecer como hijos de Dios.

La Diócesis de Saltillo pidió recordar la figura de María como Madre de Dios, pidiendo su protección maternal para que los habitantes de la región permanezcan fieles a sus valores durante el año. El mensaje concluye con una invitación a cooperar en la vida social para que otros también puedan alcanzar la dicha y el crecimiento personal.

