Región Sureste de Coahuila: Atropellamientos dejan saldo rojo y exponen vulnerabilidad de peatones

La tarde de este miércoles 11 de febrero, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de un hombre de 25 años, quien es investigado por el atropellamiento y abandono de una mujer ocurrido la noche del martes en el bulevar Miguel Hidalgo, en la colonia del mismo nombre.

El hecho se suma a una preocupante estadística de atropellamientos en la Región Sureste, donde en los últimos meses se han documentado 37 casos, muchos de ellos con el común denominador de que el conductor huyó del lugar.

De acuerdo con una recopilación realizada por VANGUARDIA desde noviembre a la fecha, tan solo en ese mes se registraron cinco víctimas mortales, principalmente por exceso de velocidad y omisión de auxilio. Entre los fallecidos hubo un hombre de 84 años en Saltillo; un niño de entre 6 y 7 años en Ramos Arizpe; y tres adultos de 66, 40 y 78 años. Los adultos mayores concentraron el 40 por ciento de las muertes.

Durante el mes de noviembre, se registró un saldo rojo de cinco víctimas fatales, destacando como factores principales el exceso de velocidad y la falta de auxilio por parte de los conductores implicados. Tras el accidente huyeron.

El recuento de incidentes fatales en noviembre revela una situación alarmante para los grupos más vulnerables. Entre los fallecidos se encuentran un hombre de 84 años en Saltillo, un niño de entre 6 y 7 años en Ramos Arizpe, y otros tres adultos de 66, 40 y 78 años.

Además de los decesos, se documentaron múltiples heridos, incluyendo a una joven de 17 años y hombres de diversas edades que fueron impactados en Saltillo, en casos donde, en ocasiones, se lograron acuerdos reparatorios o la intervención de ajustadoras en el sitio.

CULTURA DE LA EVASIÓN

Uno de los datos más preocupantes del reporte es que, en la mitad de los casos analizados, el conductor optó por evadir su responsabilidad huyendo del lugar de los hechos.

No obstante, la tecnología de vigilancia de los centros C4 y C2 han sido clave para revertir esta impunidad. Un ejemplo fue la detención del responsable de atropellar a un corredor en el bulevar Los Pastores, quien fue ubicado en el fraccionamiento Villas de Guadalupe tras intentar escapar.

La problemática se extendió al mes de diciembre, sumando más decesos y lesiones graves. Entre los casos fatales del último mes del año destacan: un hombre de 44 años en Saltillo, caso en el que el conductor responsable se dio a la fuga.

Un joven de 15 años que falleció un día después de ser impactado por un vehículo cuya conductora fue detenida. Y un hombre de 30 años en Ramos Arizpe, en un incidente donde el primer auto involucrado huyó del sitio.

La gravedad de los impactos también dejó secuelas permanentes en sobrevivientes, como un hombre de 87 años que sufrió una fractura severa tras ser arrollado por una conductora detenida, y dos niños de apenas 4 años que resultaron heridos en incidentes separados en Saltillo.