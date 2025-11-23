Detienen a responsable de atropellar y matar a niño de 6 años en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Detienen a responsable de atropellar y matar a niño de 6 años en Ramos Arizpe
    La camioneta Ford F-150 asegurada por autoridades tras el fatal atropello en Ramos Arizpe. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La familia del menor informó que el accidente ocurrió mientras convivían en un domicilio de la colonia Cactus, donde uno de los hermanos avisó que el niño había sido arrollado

Autoridades de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con Seguridad Pública Municipal de Ramos Arizpe, lograron asegurar al presunto responsable del accidente en el que un menor de seis años perdió la vida.

La unidad involucrada es una camioneta Ford F-150 color negra, localizada en las inmediaciones de la colonia Analco.

El conductor, identificado como Jordy ¨N¨, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado si conducía sobrio o bajo los efectos del alcohol; sin embargo, enfrenta el cargo de homicidio culposo.

$!Área donde fue localizado el menor antes de ser llevado a Semefo para las diligencias correspondientes.
Área donde fue localizado el menor antes de ser llevado a Semefo para las diligencias correspondientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El niño fallecido fue identificado como Antonio Fernando ¨N¨, de 6 años, vecino de la colonia Cactus.

De acuerdo con el reporte, la madrina del menor, Alejandra Padilla Solís, indicó que se encontraban en una reunión familiar en la calle Ignacio Comfort, entre Guillermo Sánchez Rentería.

Uno de los hermanos del niño ingresó al domicilio para avisar que había sido atropellado por una camioneta negra señalada como tipo “Lobo”.

Los padres salieron de inmediato y lo encontraron tendido sobre la vía pública.

El menor vestía pants tipo jogger gris, calcetines blancos y sudadera azul celeste. El cuerpo fue trasladado al Semefo para las diligencias correspondientes.

