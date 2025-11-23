Detienen a responsable de atropellar y matar a niño de 6 años en Ramos Arizpe

Autoridades de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con Seguridad Pública Municipal de Ramos Arizpe, lograron asegurar al presunto responsable del accidente en el que un menor de seis años perdió la vida.

La unidad involucrada es una camioneta Ford F-150 color negra, localizada en las inmediaciones de la colonia Analco.

TE PUEDE INTERESAR: Niño de 7 años pierde la vida tras ser atropellado en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe

El conductor, identificado como Jordy ¨N¨, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha informado si conducía sobrio o bajo los efectos del alcohol; sin embargo, enfrenta el cargo de homicidio culposo.