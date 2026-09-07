¿Regresó Bolita? Confunden a otra perrita con la mascota que sigue desaparecida en Saltillo

La esperanza de que Bolita finalmente hubiera regresado a casa se extendió en redes sociales luego de que una fotografía de una perrita fuera compartida en el grupo de Perritos Extraviados de Saltillo; sin embargo, la mascota de la imagen no era ella. La perrita encontrada es Molly, quien llevaba aproximadamente una semana extraviada y fue entregada a su familia después de que una mujer identificada como Judith ayudara a localizarla.

“Gracias a la señora Judith por entregarme a Molly”, señala la publicación que acompañó la fotografía, en la que también se informó que la familia no sabía nada de la perrita hasta que recibió información a través de otra publicación en redes sociales. La confusión llevó a usuarios a relacionar la imagen con el caso de Bolita, una perrita de un año cuya desaparición en Saltillo ha movilizado a su familia desde el pasado 19 de julio. Sin embargo, al comunicarse VANGUARDIA a los números proporcionados para recibir información sobre Bolita, se confirmó que la perrita continúa sin ser localizada y la familia mantiene activa su búsqueda. BOLITA SIGUE DESAPARECIDA Bolita desapareció la noche del 19 de julio en la colonia Flora Ortega. De acuerdo con la información difundida por su familia, fue vista por última vez alrededor de las 22:00 horas sobre la calle 3, cerca de la calle Júpiter, en el sector ubicado entre la Satélite Norte y la Saltillo 2000.

La familia sostiene que la perrita fue recogida por dos mujeres que viajaban en un automóvil rojo, después de que Bolita ingresara a un establecimiento de comida. El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia incrementó la recompensa ofrecida para recuperarla y actualmente ofrece una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2013, además de los 20 mil pesos que inicialmente se ofrecían por información que ayudara a encontrarla. Bolita es una perrita de pelaje claro con manchas grises y negras. Su familia ha advertido que actualmente tiene el pelo más corto que en algunas de las fotografías utilizadas para buscarla, por lo que pide prestar atención a sus características y no únicamente a las imágenes que circulan en redes sociales. Por ahora, la fotografía que generó expectativa en redes sociales no corresponde a Bolita. Molly ya se encuentra nuevamente con su familia, mientras que la búsqueda de Bolita continúa. Quienes tengan información que pueda ayudar a localizarla pueden comunicarse a los teléfonos (81) 17 29 06 13 y (81) 15 73 76 91.