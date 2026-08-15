Ofrecen camioneta como recompensa por Bolita, perrita robada en Saltillo

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    Ofrecen camioneta como recompensa por Bolita, perrita robada en Saltillo
    La familia de Bolita aumentó la recompensa y ahora ofrece una camioneta Equinox 2013 para recuperarla. CORTESÍA

Familia de Saltillo ofrece una camioneta Equinox 2013 para recuperar a Bolita, una perrita de un año que desapareció el 19 de julio en la colonia Flora Ortega

La desesperación de Isela por recuperar a Bolita, una perrita de un año de edad que presuntamente fue sustraída de su domicilio en Saltillo, aumentó al punto de ofrecer una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2013 como recompensa para quien ayude a localizarla y devolverla.

Isela Mata mantiene desde el pasado 19 de julio una intensa búsqueda a través de redes sociales, luego de que Bolita desapareciera de su vivienda. Inicialmente, la familia ofreció 20 mil pesos a cambio de información que permitiera encontrarla, pero ante la falta de resultados decidió elevar la recompensa y poner a disposición el vehículo.

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$!Piden compartir la búsqueda de Bolita y reportar cualquier información a los teléfonos proporcionados.
Piden compartir la búsqueda de Bolita y reportar cualquier información a los teléfonos proporcionados. ARCHIVO

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Bolita fue vista por última vez alrededor de las 22:00 horas del domingo 19 de julio, en la calle 3 de la colonia Flora Ortega, cerca de la calle Júpiter, en el sector ubicado entre Satélite Norte y Saltillo 2000.

ROBO QUEDÓ REGISTRADO EN CÁMARAS

La familia sostiene que la perrita fue tomada por una persona que habría quedado registrada en cámaras de videovigilancia. Por ello, Isela Mata ha señalado que ya presentó una denuncia y que las grabaciones podrían ayudar a identificar el vehículo utilizado y obtener sus placas.

En uno de sus mensajes publicados en redes sociales, pidió directamente a quien se llevó a Bolita que la devuelva y aseguró que su intención es recuperar a su mascota sin que el caso llegue a mayores.

“Te sigo buscando mi niña”, expresó en otra publicación, en la que también pidió que la persona que tiene a Bolita permita su regreso a casa.

La familia describe a la mascota como una integrante más del hogar y advierte que no está acostumbrada a convivir con personas desconocidas. Además, destaca que sus cachorros se encuentran esperándola, lo que ha incrementado la preocupación por su bienestar.

Bolita es una hembra de pelaje claro con manchas grises y negras. La familia aclara que actualmente tiene el pelo más corto que en las fotografías utilizadas para identificarla, por lo que solicita a la ciudadanía prestar atención a sus características físicas y no únicamente a las imágenes difundidas.

Mientras continúan las labores para localizarla, sus familiares han pedido a vecinos de la zona y usuarios de redes sociales compartir la información para ampliar el alcance de la búsqueda.

Cualquier dato que permita establecer el paradero de Bolita puede ser reportado a los teléfonos 811 729 0613 y 811 573 7691.

La familia confía en que la difusión del caso permita obtener información que lleve a reencontrar a Bolita con sus dueños y regresar a casa a la mascota que consideran parte de su familia.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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