Rehabilita Saltillo espacio multideportivo en la Línea Verde con inversión de 2.2 mdp

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación de un espacio multideportivo en la Línea Verde, al suroriente de la ciudad, proyecto elegido por los habitantes del sector a través del programa Participa Saltillo, con una inversión de 2.2 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la rehabilitación de tres canchas de futbol y una de basquetbol, así como la instalación de malla sombra en la explanada recreativa. También se intervinieron áreas recreativas y espacios complementarios mediante labores de arbolado, pintura y limpieza.

Además, el espacio contará con actividades deportivas y recreativas como bailoterapia, skate, tochito y futbol, con el propósito de ampliar las opciones de convivencia y activación física para las familias. “Esta obra surge de Participa Saltillo y fue el proyecto más votado del sector suroriente, con la intención de mejorar más espacios públicos para actividades deportivas y recreativas”, señaló Díaz González. Añadió que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El alcalde recordó que, mediante el programa “En Equipo le Entramos”, el Municipio y el Gobierno del Estado sumarán esfuerzos con una inversión superior a los 639 millones de pesos para fortalecer la infraestructura, los servicios y los espacios públicos de Saltillo.

Por su parte, el diputado local del distrito 16, Álvaro Moreira Valdés, reconoció la disposición del Gobierno Municipal para atender las solicitudes ciudadanas y ampliar las alternativas deportivas para niñas, niños y jóvenes. La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que en 2026 se registró un incremento de 37 por ciento en los proyectos postulados y de 45 por ciento en los votos, en comparación con 2025. Explicó que Participa Saltillo se realiza anualmente con recursos provenientes del impuesto predial.

En representación de las personas beneficiadas, Jesús Salvador Saucedo Blanco agradeció la rehabilitación y llamó a la ciudadanía a cuidar las instalaciones para mantenerlas en buenas condiciones. En la entrega participaron funcionarios estatales y municipales, entre ellos María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana del Gobierno del Estado, así como representantes de las áreas de obras públicas, planeación, deporte y desarrollo social.