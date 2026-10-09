Convoca Saltillo a premios de inclusión y voluntariado; reciben propuestas hasta el 31 de octubre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Convoca Saltillo a premios de inclusión y voluntariado; reciben propuestas hasta el 31 de octubre
    El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, encabezaron el anuncio. CORTESÍA

Los premios buscan destacar el trabajo de quienes apoyan a los sectores vulnerables

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, anunciaron las convocatorias para el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Premio al Voluntariado, con el propósito de reconocer a ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Durante la presentación, el edil invitó a la población a proponer candidatos para ambos reconocimientos y visibilizar las acciones que se realizan en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-2000-estrena-semaforos-y-rehabilitacion-de-plaza-deportiva-EA23984653

“Estas dos convocatorias vienen a reforzar lo que hacemos como comunidad, porque la clave del éxito aquí en Coahuila y en Saltillo ha sido cómo entre la sociedad civil organizada y las autoridades trabajamos en conjunto, hacemos lo que nos toca y vamos cumpliendo para tener cada vez un mejor municipio”, señaló.

Díaz González destacó que su administración busca construir una ciudad con mayores oportunidades, donde se eliminen barreras y se garantice que ninguna persona se quede atrás.

Como parte de estas acciones, mencionó programas como Amor en Movimiento, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, el Centro Intergeneracional Saltillo y Ponte las Pilas, enfocado en la capacitación y la inclusión laboral.

También destacó la entrega de aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos y lentes, así como el programa de transporte gratuito Aquí Vamos Gratis, que cuenta con unidades de cama baja para facilitar la movilidad de las personas.

Agregó que las políticas de inclusión del municipio han recibido reconocimientos como la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 y el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales.

$!Javier Díaz invitó a la ciudadanía a proponer candidatos para visibilizar las iniciativas.
Javier Díaz invitó a la ciudadanía a proponer candidatos para visibilizar las iniciativas. CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo destacó la importancia de reconocer a las personas y organizaciones que destinan tiempo, recursos y esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Saltillo.

“Es importante conocerlas porque son un ejemplo para otros de lo que se puede hacer y cómo podemos ser mejores como comunidad y cómo podemos ayudar más. Los invitamos a que se inscriban o que inscriban a otras personas y que nos ayuden a promocionar estas convocatorias”, expresó.

Dos premios con distintas categorías

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, explicó que el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconocerá a quienes, por su trayectoria y actuación, destaquen en el fomento, la protección y el impulso de la inclusión, así como en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Este reconocimiento contempla tres categorías: Persona física promotora de inclusión; Persona moral promotora de inclusión, y Persona promotora de inclusión en situación de discapacidad.

En tanto, el Premio al Voluntariado distinguirá a personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones promuevan la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad.

Las categorías son Individual; Institucional; Fundaciones y Asociaciones; Universidades, y Empresas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-recibe-a-jovenes-artistas-de-todo-coahuila-inauguran-festival-arte-y-cultura-cecyte-emsad-2026-BL23935352

Recibirán propuestas hasta el 31 de octubre

Ambas convocatorias permanecen abiertas y recibirán propuestas hasta el próximo 31 de octubre.

Las personas interesadas pueden presentar sus postulaciones en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o consultar y realizar el registro a través del portal oficial www.saltillo.gob.mx, disponible las 24 horas.

En la presentación también estuvieron Marimar Arroyo Peart, síndica del Ayuntamiento; el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, y Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Inclusión
Reconocimiento

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee