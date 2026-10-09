Convoca Saltillo a premios de inclusión y voluntariado; reciben propuestas hasta el 31 de octubre

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, anunciaron las convocatorias para el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Premio al Voluntariado, con el propósito de reconocer a ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones que contribuyen al bienestar de la comunidad. Durante la presentación, el edil invitó a la población a proponer candidatos para ambos reconocimientos y visibilizar las acciones que se realizan en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Estas dos convocatorias vienen a reforzar lo que hacemos como comunidad, porque la clave del éxito aquí en Coahuila y en Saltillo ha sido cómo entre la sociedad civil organizada y las autoridades trabajamos en conjunto, hacemos lo que nos toca y vamos cumpliendo para tener cada vez un mejor municipio”, señaló. Díaz González destacó que su administración busca construir una ciudad con mayores oportunidades, donde se eliminen barreras y se garantice que ninguna persona se quede atrás. Como parte de estas acciones, mencionó programas como Amor en Movimiento, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, el Centro Intergeneracional Saltillo y Ponte las Pilas, enfocado en la capacitación y la inclusión laboral. También destacó la entrega de aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos y lentes, así como el programa de transporte gratuito Aquí Vamos Gratis, que cuenta con unidades de cama baja para facilitar la movilidad de las personas. Agregó que las políticas de inclusión del municipio han recibido reconocimientos como la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 y el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales.

Por su parte, Luly López Naranjo destacó la importancia de reconocer a las personas y organizaciones que destinan tiempo, recursos y esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Saltillo. “Es importante conocerlas porque son un ejemplo para otros de lo que se puede hacer y cómo podemos ser mejores como comunidad y cómo podemos ayudar más. Los invitamos a que se inscriban o que inscriban a otras personas y que nos ayuden a promocionar estas convocatorias”, expresó. Dos premios con distintas categorías El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, explicó que el Premio a la Promoción de la Inclusión de las Personas con Discapacidad reconocerá a quienes, por su trayectoria y actuación, destaquen en el fomento, la protección y el impulso de la inclusión, así como en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este reconocimiento contempla tres categorías: Persona física promotora de inclusión; Persona moral promotora de inclusión, y Persona promotora de inclusión en situación de discapacidad. En tanto, el Premio al Voluntariado distinguirá a personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones promuevan la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad. Las categorías son Individual; Institucional; Fundaciones y Asociaciones; Universidades, y Empresas.

Recibirán propuestas hasta el 31 de octubre Ambas convocatorias permanecen abiertas y recibirán propuestas hasta el próximo 31 de octubre. Las personas interesadas pueden presentar sus postulaciones en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o consultar y realizar el registro a través del portal oficial www.saltillo.gob.mx, disponible las 24 horas. En la presentación también estuvieron Marimar Arroyo Peart, síndica del Ayuntamiento; el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, y Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo.